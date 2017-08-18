Ирина выиграла конкурс дизайнерских цветников, который проходил в Зеленограде на фестивале «Московское лето. Цветочный джем». В награду организаторы конкурса передали ей плодородный грунт и растения, из которых был создан цветник. Это многолетники, и одинаковых пород в новом цветнике в 1 микрорайоне не будет. В их числе колокольчики, астильбы, рудбекии, бальзамины, сортовые герани, клубневые бегонии, бузульник и многие другие.

Флористу передали также лилейники и хосты с бывших клумб на площади Юности. Идея композиции — цветочные клумбы объединены природным декором — мхом, корой, камнями. Здесь может появиться и альпийская горка.

«Мы видим, что с площади Юности сейчас всё убирают, — рассказала Zelenograd.ru Ирина Виноградова. — Я спрашивала заместителя префекта Дмитрия Лаврова, что будет с большими камнями — историческими, которые были возле памятного знака строителям. — И попросила передать нам, если их решат увезти с площади. Хочется сохранить эти камни для истории».

Ирина отметила, что готова работать не только в своем районе, но и делать авторские цветочные композиции во всем городе.