Раньше во дворе корпусов 117, 118 и 161 были три скучные клумбы с бархатцами. А сейчас на их месте жительница корпуса 161, общественный советник, флорист и ландшафтный дизайнер Ирина Виноградова создает композицию из многолетних цветов и природного декора. И ищет красивые камни.
Ирина выиграла конкурс дизайнерских цветников, который проходил в Зеленограде на фестивале «Московское лето. Цветочный джем». В награду организаторы конкурса передали ей плодородный грунт и растения, из которых был создан цветник. Это многолетники, и одинаковых пород в новом цветнике в 1 микрорайоне не будет. В их числе колокольчики, астильбы, рудбекии, бальзамины, сортовые герани, клубневые бегонии, бузульник и многие другие.
Флористу передали также лилейники и хосты с бывших клумб на площади Юности. Идея композиции — цветочные клумбы объединены природным декором — мхом, корой, камнями. Здесь может появиться и альпийская горка.
«Мы видим, что с площади Юности сейчас всё убирают, — рассказала Zelenograd.ru Ирина Виноградова. — Я спрашивала заместителя префекта Дмитрия Лаврова, что будет с большими камнями — историческими, которые были возле памятного знака строителям. — И попросила передать нам, если их решат увезти с площади. Хочется сохранить эти камни для истории».
Ирина отметила, что готова работать не только в своем районе, но и делать авторские цветочные композиции во всем городе.
Судьба камней пока не ясна, хоть префектура и сообщает об этом, как о решенном деле. На прежнем месте на площади Юности их нет.
Большой цветник дизайнер делает практически одна, носит воду в лейке из своего дома. Раньше это были обычные клумбы, которые засаживали без особой фантазии бархатцами. За новым цветником уже присматривают неравнодушные жители из соседних домов. Но люди всё равно рвут цветы из клумб. Ирина говорит, что специально высаживает растения, которые реже других выдергивают из клумб. А какие чаще рвут — уже известно по печальному опыту.
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