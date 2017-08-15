Бизнес-план компании «ЦРП Элтекс-МСК», производителя сетевых коммутаторов и роутеров, одобрили для реализации в Московской особой экономической зоне (МОЭЗ) «Алабушево» — так теперь называет зеленоградскую ОЭЗ столичное правительство. Компания планирует создать в Зеленограде современное конвейерное производство телекоммуникационного оборудования, а также разрабатывать новейшие устройства для передачи данных. В проект инвестируют 987 262 миллиона рублей, он рассчитан на 420 рабочих мест.

Для производства будет построено собственное трёхэтажное здание в 14 тысяч кв.метров недалеко от платформы Алабушево, на участке в 1,59 гектара, как рассказали Zelenograd.ru в «ЦРП Элтекс-МСК» — там расположится и производство, и группы разработчиков, и администрация. Запуск конвейера запланирован на август 2019 года, основное строительство развернётся в 2018 году, а в 2017 году компания рассчитывает пройти этап проектирования.

К набору сотрудников на производство и в центр разработки приступят весной 2019 года, когда состоится закупка и начнётся монтаж оборудования, а также обучение специалистов. Зеленоградский рынок кадров для этого более чем подходит, полагают в компании.

«ЦРП Элтекс-МСК» — Центр разработки и производства «Элтекс-МСК» — совместный проект компании «Элтекс» (Новосибирск), производителя отечественного телекоммуникационного оборудования марки Eltex, и «Этекс-МСК», его партнера и дилера по поставкам в Центральном регионе. До сих пор основное производство техники было расположено в Новосибирске, теперь оно появится и под Москвой: сюда планируют вынести изготовление самых востребованных на рынке продуктов — коммутаторов доступа и маршрутизатора, а также разрабатывать в МОЭЗ их новые модели.

«Сейчас эта линейка выпускается в Новосибирске, но жизнь не стоит на месте, появляются новые комплектующие и более мощные процессоры. Мы возьмём на вооружение опыт головной компании и создадим свой центр разработки», — пояснили в «ЦРП Элтекс-МСК».

В МОЭЗ для инвесторов, размещающих или локализующих высокотехнологичные производства, предлагают выгодные условия, как утверждает столичный департамент науки, промышленной политики и предпринимательства. Продолжают действовать федеральные и московские льготы, которые позволяют снизить расходы по платежам и налогам до 30%. Вводится льготная ставка выкупа земельного участка (1% от кадастровой стоимости), 0% по налогам на землю и транспорт в течение десяти лет, 0% налога на прибыль в региональной части на первые десять лет, затем 5% на последующие пять лет, а далее будет применяться льготная ставка 12,5%.