19:00 — драма «Заговорщица» (16+) 14 апреля 1865 года актер Джон Уилкс Бут выстрелом в упор убил шестнадцатого президента США Авраама Линкольна. В ответ правительство северян развернуло террор против повстанцев с Юга. Уже через месяц лица, причастные к гибели «честного Эйба из Белого Дома» были либо уничтожены, либо арестованы. Семеро выживших заговорщиков предстали перед военным трибуналом. Не удалось найти только одного из основных фигурантов громкого дела — Джона Сюрретта, ближайшего помощника Бута. И тогда было принято одно из самых скандальных решений в истории судебной системы США — судить вместо преступника его мать, 42-летнюю Мэри Сюррэтт (Робин Райт) на том основании, что она не могла не знать о замыслах сына…Защищать женщину поручают молодому адвокату Фредерику Эйксу (Джеймс Макэвой) — герою Гражданской войны, воевавшему на стороне республиканцев. Коллеги намекают ему, что только быстрое и решительное правосудие может удовлетворить одержимых местью северян и предотвратить новые покушения конфедератов. Однако молодого юриста гораздо больше заботит другой вопрос: «Виновна ли Сюрретт?»