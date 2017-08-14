Бесплатное кино показывают в шатре на Центральной площади, возле ДК. Большой экран, хороший звук, 70 мест с пуфами и пледами, а также хорошие фильмы, хоть и не премьеры. Представляем расписание на эту неделю.
13:00 — мультфильм «Король сафари» (0+) Главный герой мультфильма — необычный детёныш зебры Кумба. Молодого обитателя африканских саванн нельзя назвать счастливчиком, ведь ему не понаслышке известно о том, что значит быть изгоем и объектом для насмешек. Причиной неприятностей животного является его туловище, покрытое полосками только наполовину. Устав терпеть издевательства от сородичей, Кумба решил отправиться на поиски волшебного источника, после купания в котором его окрас станет таким же, как у остальных зебр. По пути к водоёму герою предстоит пережить немало приключений и обрести верных друзей.
15:00 — семейный фильм «Хатико: Самый верный друг» (0+) В основе сюжета — реальная история, случившаяся в Японии и потрясшая весь мир. Однажды, возвращаясь с работы, профессор колледжа нашел на вокзале симпатичного щенка породы акита-ину. Профессор и Хатико стали верными друзьями. Каждый день пес провожал и встречал Профессора на вокзале. И даже потеря хозяина не остановила пса в его надежде, что друг вернется. Хатико пережил своего хозяина на 10 лет — все эти годы он неизменно приходил на место встречи. На вокзале Сибуя в Японии воздвигнут памятник Хатико, псу, который преподал людям урок истинной преданности, любви и дружбы.
17:00 — драма «Жертвуя пешкой» (12+) Фильм о жизни легендарного гроссмейстера Бобби Фишера. Кульминационным моментом картины станет его матч с Борисом Спасским за чемпионский титул 1972 года, который по уровню резонанса стал одним из важнейших спортивных событий тех лет.
19:00 —фильм-катастрофа «Волна» (16+) Сигнал тревоги оглашает центр лавинной безопасности Гейранген-фьорда. То, чего так боялись геологи, сбылось, и гигантское цунами движется на Гейрангер.Опытный геолог Кристиан Айкьорд внезапно оказывается в эпицентре самого страшного кошмара своей жизни… Он должен выжить вместе с дочкой и найти жену с сыном. Лидер норвежского проката,кассовые сборы которого побили сборы Аватара. Фильм выдвинут от Норвегии на соискание Оскара.
21:10 — драма «Чтец» (16+) Германия после Второй Мировой Войны: спустя почти десятилетие после того, как любовная связь с женщиной старше приходит к загадочному концу, студент-юрист, Майкл Берг снова встречает свою бывшую любовницу на суде разбирающим военные преступления, где она пытается защитить себя.
13:00 — мультфильм «Робинзон Крузо»: очень обитаемый остров" (6+) Все знают историю о Робинзоне Крузо, попавшем на необитаемый остров. Однако, как же можно назвать его необитаемым, если он населен разнообразными веселыми животными и птицами? Они очень удивились, впервые встретив это странное существо, и даже приняли его за морское чудовище. Попугаю по кличке Вторник и его друзьям — хамелеону, тапиру и другим обитателям острова предстоит поближе познакомиться с незнакомым зверем «человеком» и вместе с ним пережить массу опасных и веселых приключений.
13:00 — комедия «Любовь не по размеру» (16+) Потерянный мобильник оборачивается для Дианы знакомством с поистине невероятным человеком по имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски обаятелен. У него замечательное чувство юмора и, кажется, нет недостатков. Кроме одного… Его рост — чуть больше метра. Это небольшое препятствие оказывается источником огромных проблем и множества неудобных и смешных ситуаций для Дианы. Но настоящая любовь может победить всё, если, конечно, это очень большая любовь.
13:00 — триллер «Экстрасенсы» (16+) Джон Клэнси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его способность видеть прошлое оказывается бессильна перед новым противником — хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее. Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон должен вступить в неравную схватку с расчётливым маньяком и найти способ загнать в ловушку того, кто всегда на десять шагов впереди.
19:00 — драма «Хлоя» (16+) Кэтрин — врач, Дэвид — профессор, у них прекрасный сын. На первый взгляд, это идеальная семья. Но однажды Дэвид опаздывает на самолет и пропускает семейное торжество, посвященное его дню рождения. С этого момента Кэтрин начинает подозревать мужа в измене. Женщина заключает сделку с Хлоей, которая должна соблазнить Дэвида и предоставить подробный отчет. Но со временем отчеты становятся все более сухими, а встречи двух женщин — все более частыми…
21:10 — боевик «Ганмен» (16+) Джим Террье — ганмен, международный наемник высочайшего класса. Но когда в Компании начинают подчищать хвосты, Джим сам становится мишенью. Чтобы выжить, Джим угрожает обнародовать имеющийся у него компромат и обращается к бывшему напарнику Феликсу. Однако у Феликса есть свои резоны желать, чтобы Джим Террье исчез из его жизни. Это Энни — женщина, которую они оба любят. За Джимом начинается смертельная охота по всей Европе, и у него не остается другого выбора, кроме как дать бой — один против всех.
13:00 — мультфильм «Друзья навсегда» (6+) Мышонку Джонни Маузеру ужасно не везет. Режиссер на прослушивании категорично заявляет, что такому малышу никогда не стать звездой. Опечаленный герой уезжает прочь и попадает на небольшую ферму. Ее обитатели с восторгом встречают гостя, готового часами рассказывать о своих приключениях. Но Джонни недолго приходится купаться в лучах славы и всеобщей любви. Неожиданно пропадает маленькая овечка Облачко, неосторожно вышедшая за ворота. Теперь все обитатели фермы ожидают, что Маузер, так красочно расписывавший собственные подвиги, спасет ее…
15:00 — мультфильм «Волшебное королевство Щелкунчика» На Рождество юная Мария получает в подарок от своего дяди маленького Щелкунчика. Игрушка настолько понравилась девочке, что ей даже показалось, что она ей улыбается и подмигивает. Проиграв с ней весь день, Мария ложится спать с мыслями только о Щелкунчике, а ночью ожившая кукла будит ее. Прямо в ее комнате развернулось настоящее сражение между игрушечными солдатиками под предводительством Щелкунчика и мышами, которых направляет злой и коварный Мышиный король. При помощи девочки, армии Щелкунчика удалось отбить нападение мышей, а позже Щелкунчик увлекает ее в свою сказочную страну, в которой им вновь предстоит сразиться с Мышиным королем.
17:00 — комедия «Гигантик» (16+) 28-летний продавец матрасов Брайан мечтает усыновить ребенка из Китая. Однажды в магазин, где он работает, случайно заходит девушка и засыпает на выставочной кровати. Когда она проснётся, жизнь Брайана навсегда изменится., но вся устоявшаяся жизнь Брайена меняет свое течение, когда дочь богатого покупателя, по имени Херриэт (все зовут ее Хэппи [Зои Дешанель]) приходит смотреть покупку отца. Она засыпает на кровати в магазине, и когда просыпается начинается «их» время.
19:00 — драма «Заговорщица» (16+) 14 апреля 1865 года актер Джон Уилкс Бут выстрелом в упор убил шестнадцатого президента США Авраама Линкольна. В ответ правительство северян развернуло террор против повстанцев с Юга. Уже через месяц лица, причастные к гибели «честного Эйба из Белого Дома» были либо уничтожены, либо арестованы. Семеро выживших заговорщиков предстали перед военным трибуналом. Не удалось найти только одного из основных фигурантов громкого дела — Джона Сюрретта, ближайшего помощника Бута. И тогда было принято одно из самых скандальных решений в истории судебной системы США — судить вместо преступника его мать, 42-летнюю Мэри Сюррэтт (Робин Райт) на том основании, что она не могла не знать о замыслах сына…Защищать женщину поручают молодому адвокату Фредерику Эйксу (Джеймс Макэвой) — герою Гражданской войны, воевавшему на стороне республиканцев. Коллеги намекают ему, что только быстрое и решительное правосудие может удовлетворить одержимых местью северян и предотвратить новые покушения конфедератов. Однако молодого юриста гораздо больше заботит другой вопрос: «Виновна ли Сюрретт?»
21:10 — комедия «Бабник» Никки (Эштон Кутчер) молод, неотразим и пользуется безотказным вниманием представительниц противоположного пола. Его роман с Самантой (Энн Хеч) основан исключительно на взаимном интересе. Никки интересует ее кредитная карточка и шикарный особняк, а успешную, но одинокую Саманту — безудержный дикий секс. Но когда Никки встречает Хизер (Маргарита Левиева), у циничного жиголо что-то переключается в голове и в сердце…
13:00 — мультфильм «Маленький принц» (6+) Мир невозможен без фантазии и приключений. По крайней мере в это верит добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна очень педантичная мама со своей прилежной дочкой. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в котором время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако этот тщательно выстроенный план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается странный сосед с его невероятными рассказами о Маленьком Принце и далеких звездах. Осталось только починить самолет, и в путь! Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства, юмора и настоящей дружбы.
15:00 — мультфильм «Смелый большой панда» (0+) Маленький панда по имени Манчу случайно узнаёт о наводнении, которое скоро придёт в его долину. Взрослые не верят предупреждению ребёнка, и тот решает хитростью выманить своих сородичей высоко в горы, в бамбуковый лес. В этом малышу помогают одноклассница Чичи, травоядный леопард Юнг-Фу и странный зверёк Конфуций, который тоже считает себя пандой. На пути в безопасное место зверей ожидает множество приключений и испытаний. Но смекалка и смелость маленького Манчу, а также помощь духов предков помогут пандам обрести новый дом.
17:00 — драма «Ромео и Джульетта» (16+) Великая трагедия Уильяма Шекспира в роскошном классическом исполнении Верона. Эпоха Раннего Возрождения. Юноша и девушка из враждующих семей влюбляются друг в друга. Злой рок не дает им быть вместе. Лишь смерть на пике запретной страсти помогает Ромео и Джульетте спасти свою любовь.
19:00 — мелодрама «Последняя любовь на Земле» (16+) Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств — каждого из пяти, одного за другим. Необъяснимое явление стремительно приобретает характер пандемии. Первым исчезает обоняние, потом вкус, затем слух… На этом трагическом фоне разворачивается история любви эпидемиолога Сьюзен (Ева Грин) и шеф-повара в гастрономическом ресторане Майкла (Юэн МакГрегор). Сначала они считают свою связь просто мимолетным знакомством, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают — им уже не прожить друг без друга. Но что останется от их отношений, когда пропадут последние чувства?
21:10 — драма «Мастер» (16+) Новый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона Демобилизованный моряк с загадочным прошлым не может найти места в послевоенной Америке. Он меняет одну работу за другой, пока случайно не знакомится с харизматичным создателем религиозного культа, известным писателем и философом. К удивлению приверженцев модного учения, их гуру делает агрессивного маргинала своим ближайшим помощником. По мере того как новая вера завоевывает поклонников, бывший бродяга начинает задаваться вопросами о том, во что он верит, и кем является его наставник на самом деле. Но некоторым тайнам лучше оставаться нераскрытыми…
Кинотеатр будет работать до середины сентября каждую неделю с четверга по воскресенье. Присылайте отзывы и фотографии после посещения этого кинотеатра.
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