Открытый бассейн заработал в начале августа у клуба «Зебра» на Озерной аллея возле Городского пруда — клуб занимает павильон бывшего теннисного клуба «Первая ракетка». Закрытый бассейн там планируют сделать в будущем. А в клубе «Физкульт» свой крытый бассейн запускают уже 21 августа — в корпусе 1801, на месте бывшей чайханы «Учкудук».

Уличный бассейн клуба «Зебра» небольшой — 10-метровый, шириной 5 метров, глубиной 1,3 метров. Он предназначен для аквафитнеса, работает с 7:00 до 23:00 и доступен только членам клуба, как взрослым, так и детям: клубные карты минимум на один месяц включают все услуги клуба, в том числе свободное плавание или занятия в бассейне — аквазумбу, аквааэробику или аквафункциональные тренировки. По словам сотрудников «Зебры», в бассейне установлены современная фильтрация воды и трехступенчатая защита от загрязнений, поэтому медицинская справка от посетителей не требуется.