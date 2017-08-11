Открытый бассейн заработал в начале августа у клуба «Зебра» на Озерной аллея возле Городского пруда — клуб занимает павильон бывшего теннисного клуба «Первая ракетка». Закрытый бассейн там планируют сделать в будущем. А в клубе «Физкульт» свой крытый бассейн запускают уже 21 августа — в корпусе 1801, на месте бывшей чайханы «Учкудук».
Уличный бассейн клуба «Зебра» небольшой — 10-метровый, шириной 5 метров, глубиной 1,3 метров. Он предназначен для аквафитнеса, работает с 7:00 до 23:00 и доступен только членам клуба, как взрослым, так и детям: клубные карты минимум на один месяц включают все услуги клуба, в том числе свободное плавание или занятия в бассейне — аквазумбу, аквааэробику или аквафункциональные тренировки. По словам сотрудников «Зебры», в бассейне установлены современная фильтрация воды и трехступенчатая защита от загрязнений, поэтому медицинская справка от посетителей не требуется.
Аквафитнес - это не только полезно для фигуры, суставов, но и отличная эмоциональная разрядка, массаж всего тела и хорошее настроение! Вам нужно всего лишь купальник и желание прийти! Подробности по телефону: +7(495)669-13-73. Адрес: г. Зеленоград, Озерная аллея, дом 8. #зебразеленоград #зебрафитнес #зебразел #бассейн #аквафитнес #фитнесзеленоград #аквафитнесзеленоград #бассейнзеленоград #спортивныйзеленоград #спортрядом #фитнесрядом
В будущем в «Зебре» планируют открыть 25-метровый плавательный бассейн в подвальном помещении клуба — этим планам уже больше года.
В клубе «ФизКульт» такой 25-метровый закрытый бассейн начнёт работать уже с 21 августа, с 7:00 до 23:00. Его ширина 8 метров, подойдёт и для взрослых, и для детей, у которых есть абонемент клуба: фитнес-карты сроком минимум на один год включают все услуги клуба, в том числе неограниченное посещение бассейна.
В окрестностях Зеленограда тоже скоро появится новый бассейн — в посёлке Лунёво, где приступили к строительству нового физкультурно оздоровительного комплекса. Трёхэтажное здание ФОКа (3823 кв.метра) вместит универсальный спортивный зал, зал единоборств, два бассейна, сауна, тренажерный зал. Предусмотрен буфет на 24 места, медицинский кабинет, тренерские, душевые, раздевалки и административные помещения. Плановый срок завершения строительства — первый квартал 2019 года.
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