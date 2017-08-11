Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
В фитнес-клубах «Зебра» и «ФизКульт» открываются плавательные бассейны 15.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Открытый бассейн заработал в начале августа у клуба «Зебра» на Озерной аллея возле Городского пруда — клуб занимает павильон бывшего теннисного клуба «Первая ракетка». Закрытый бассейн там планируют сделать в будущем. А в клубе «Физкульт» свой крытый бассейн запускают уже 21 августа — в корпусе 1801, на месте бывшей чайханы «Учкудук».

Уличный бассейн клуба «Зебра» небольшой — 10-метровый, шириной 5 метров, глубиной 1,3 метров. Он предназначен для аквафитнеса, работает с 7:00 до 23:00 и доступен только членам клуба, как взрослым, так и детям: клубные карты минимум на один месяц включают все услуги клуба, в том числе свободное плавание или занятия в бассейне — аквазумбу, аквааэробику или аквафункциональные тренировки. По словам сотрудников «Зебры», в бассейне установлены современная фильтрация воды и трехступенчатая защита от загрязнений, поэтому медицинская справка от посетителей не требуется.

Аквафитнес - это не только полезно для фигуры, суставов, но и отличная эмоциональная разрядка, массаж всего тела и хорошее настроение! Вам нужно всего лишь купальник и желание прийти! Подробности по телефону: +7(495)669-13-73. Адрес: г. Зеленоград, Озерная аллея, дом 8. #зебразеленоград #зебрафитнес #зебразел #бассейн #аквафитнес #фитнесзеленоград #аквафитнесзеленоград #бассейнзеленоград #спортивныйзеленоград #спортрядом #фитнесрядом

Публикация от Фитнес-клуб Зебра Зеленоград (@zebra_zelenograd)

В будущем в «Зебре» планируют открыть 25-метровый плавательный бассейн в подвальном помещении клуба — этим планам уже больше года.

В клубе «ФизКульт» такой 25-метровый закрытый бассейн начнёт работать уже с 21 августа, с 7:00 до 23:00. Его ширина 8 метров, подойдёт и для взрослых, и для детей, у которых есть абонемент клуба: фитнес-карты сроком минимум на один год включают все услуги клуба, в том числе неограниченное посещение бассейна.

Макет бассейна с сайта клуба «Физкульт» — реальные фотографии обещают разместить в ближайшие дни Вконтакте
fizkult-zelenograd.ru

В окрестностях Зеленограда тоже скоро появится новый бассейн — в посёлке Лунёво, где приступили к строительству нового физкультурно оздоровительного комплекса. Трёхэтажное здание ФОКа (3823 кв.метра) вместит универсальный спортивный зал, зал единоборств, два бассейна, сауна, тренажерный зал. Предусмотрен буфет на 24 места, медицинский кабинет, тренерские, душевые, раздевалки и административные помещения. Плановый срок завершения строительства — первый квартал 2019 года.

 Реклама
Новый, веселый способ добраться до любимого мероприятия и обратно домой Объявления
«ДачаЗел» дарит скидку до 50% на железобетонный фундамент. Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Станьте красивыми в Студии красоты «Никор». (в ТЦ "Зеленоградский" ) Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама