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Фотографии счетчиков воды собирают для тестирования нового сервиса на mos.ru 14.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Московские власти просят жителей присылать фотографии счетчиков воды — принять участие в тестировании нового сервиса, который позволит передавать фото с показаниями счетчиков непосредственно в мобильное приложение или и в личном кабинете на mos.ru.

mos.ru

Сейчас горожане вручную записывают показания счетчиков и вводят их на сайте или в мобильном приложении. В тестовом режиме можно отправить фотографии с показаниями водосчетчиков через сайт нового сервиса. Там же приводятся требования к фото. Чем больше фотографий будет прислано, тем быстрее «нейросеть» научится распознавать показания без ошибок.

После завершения эксперимента сервис станет доступен всем пользователям мобильных приложений ЖКХ Москвы, Госуслуги Москвы и в личном кабинете на mos.ru.

Научить «нейросеть» быстрому и точному распознаванию показаний счетчиков департамент информационных технологий планирует до конца года. Для этого она должна обработать как минимум 10 тысяч фотографий, сообщает мэрия. После завершения обучения «нейросеть» будет способна распознавать цифры на любых снимках, которые способен различить человеческий глаз, независимо от их качества, разрешения камеры, уровня освещенности и угла съемки.

Как вам удобнее вводить данные счетчика воды?
Фотографировать в мобильном приложении
Вводить показания вручную
Мне всё равно
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