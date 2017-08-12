Легковой автомобиль Kia Rio со знаком «У» перевернулся и лёг на крышу из-за столкновения с внедорожником Ford Explorer.
Авария произошла на Солнечной аллее в субботу, 12 августа, около 11 часов дня, напротив детской поликлиники в 8-м микрорайоне перед светофором.
По рассказам очевидцев, уже через четыре минуты на место ДТП приехал реанимобиль, но водителя не сразу достали из салона перевернувшейся машины. Помощь медиков в итоге не потребовалась. Как сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД, никто из участников аварии не пострадал.
Полиция выясняет обстоятельства дорожного происшествия. В частности, речь пока идёт о столкновении двух транспортных средств, хотя, судя по фотографиям, в ДТП также был вовлечён самосвал КамАЗ.
Буквально через пару минут после аварии чуть позади произошло ещё одно ДТП: фургон Ford врезался в легковой автомобиль Mazda, за рулём которого находилась девушка, написал очевидец в сообществе «ЗелАО AUTO | Зеленоград» во «ВКонтакте». К счастью, в этом происшествии также никто не пострадал. Однако в результате на Солнечной аллее образовалась пробка около километра, заняты две полосы.
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