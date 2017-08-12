Легковой автомобиль Kia Rio со знаком «У» перевернулся и лёг на крышу из-за столкновения с внедорожником Ford Explorer.

Авария произошла на Солнечной аллее в субботу, 12 августа, около 11 часов дня, напротив детской поликлиники в 8-м микрорайоне перед светофором.

По рассказам очевидцев, уже через четыре минуты на место ДТП приехал реанимобиль, но водителя не сразу достали из салона перевернувшейся машины. Помощь медиков в итоге не потребовалась. Как сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД, никто из участников аварии не пострадал.