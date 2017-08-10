17:00 — комедия «Я люблю тебя, Филип Морис» (18+) История о том, что случается, когда сталкиваются закон, безрассудство и настоящая любовь. Невероятная история обычного служащего из маленького городка, который превратился в блестящего афериста. Стивен Расселл (Джим Керри) вел жизнь примерного семьянина (воспитывал детей, играл на органе в местной церкви, работал в полиции), пока не попал в автокатастрофу. Очнувшись в больнице, понял, что должен быть честен с собой и немедленно признался жене (Лесли Манн), что он — гей и отныне собирается жить на полную катушку! Экстравагантный образ жизни, выбранный Стивеном, требует немалых денег. Ему приходится идти на рискованные махинации. В скором времени наш герой оказывается за решеткой. Именно в тюрьме он встречает Филлипа Морриса (Юэн МакГрегор). Этот прекрасный молодой человек оказывается любовью всей жизни Стивена Рассела. Ради Филлипа, ради того, чтобы вытащить его из тюрьмы и построить счастливую совместную жизнь, Стивен снова и снова совершает мошенничества, подлоги и проворачивает грандиозные аферы, одну за другой.