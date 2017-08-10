Бесплатное кино показывают в шатре на Центральной площади, возле ДК. Большой экран, хороший звук, 70 мест с пуфами и пледами, а также хорошие фильмы, хоть и не премьеры. Представляем расписание на эту неделю.
13:00 - мультфильм "Эрнест и Селестина" (0+) Большая дружба начинается с малого... Она — маленькая мышка, он — огромный медведь. Она — ребенок, он — взрослый. Она мечтает быть художницей, хотя по правилам своего мира должна стать дантистом, он — музыкант и поэт, ведущий бездумную жизнь и никогда не имеющий куска хлеба на завтра. Они живут в разных мирах: для обитателей мышиного царства нет ничего более дикого, чем подружиться с «большим плохим медведем», да и его соседи вряд ли поймут, зачем водиться с мышкой. Но дружба и родство душ сродни настоящему волшебству. И какое этой парочке дело до условностей, разницы в размере, исторических предрассудков и культурных барьеров?
15:00 - мультфильм "Король сафари" (6+) Главный герой мультфильма — необычный детёныш зебры Кумба. Молодого обитателя африканских саванн нельзя назвать счастливчиком, ведь ему не понаслышке известно о том, что значит быть изгоем и объектом для насмешек. Причиной неприятностей животного является его туловище, покрытое полосками только наполовину. Устав терпеть издевательства от сородичей, Кумба решил отправиться на поиски волшебного источника, после купания в котором его окрас станет таким же, как у остальных зебр. По пути к водоёму герою предстоит пережить немало приключений и обрести верных друзей.
17:00 — комедия «Я люблю тебя, Филип Морис» (18+) История о том, что случается, когда сталкиваются закон, безрассудство и настоящая любовь. Невероятная история обычного служащего из маленького городка, который превратился в блестящего афериста. Стивен Расселл (Джим Керри) вел жизнь примерного семьянина (воспитывал детей, играл на органе в местной церкви, работал в полиции), пока не попал в автокатастрофу. Очнувшись в больнице, понял, что должен быть честен с собой и немедленно признался жене (Лесли Манн), что он — гей и отныне собирается жить на полную катушку! Экстравагантный образ жизни, выбранный Стивеном, требует немалых денег. Ему приходится идти на рискованные махинации. В скором времени наш герой оказывается за решеткой. Именно в тюрьме он встречает Филлипа Морриса (Юэн МакГрегор). Этот прекрасный молодой человек оказывается любовью всей жизни Стивена Рассела. Ради Филлипа, ради того, чтобы вытащить его из тюрьмы и построить счастливую совместную жизнь, Стивен снова и снова совершает мошенничества, подлоги и проворачивает грандиозные аферы, одну за другой.
19:00 - фантастический триллер "Голодные игры. Сойка-пересмешница" (16+) Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между самодержавным Капитолием и истерзанными войной районами Панема.
21:10 — фантастический боевик «Вне/себя» (16+) Пожилой успешный бизнесмен узнает, что умирает от неизлечимой болезни и жить ему осталось всего несколько недель. Он платит огромные деньги могущественной подпольной организации за то, чтобы его сознание тайно (весь мир считает его умершим) имплантировали в молодое тело, которое, как его уверяют, является продуктом генной инженерии. Однако вскоре становится ясно, что его новый организм некогда принадлежал человеку, пропавшему без вести некоторое время назад. Пытаясь разгадать тайну исчезновения прежнего обладателя своего тела, бывший бизнесмен погружается в опаснейшую паутину лжи, интриг и предательства.
13:00 — мультфильм «Хранитель Луны» (0+) На диковинной планете, где смена дня и ночи осуществляется вручную, юного фавна Мьюна неожиданно избирают хранителем Луны. Но к своему ужасу, он почти сразу теряет ее! Воспользовавшись этим, царь подземного мира Некрос крадет и гасит Солнце. Теперь, чтобы спасти планету, Мьюн вместе с отважной девочкой из воска Глим и заносчивым Сохоном, хранителем Солнца, должны отправиться в удивительное и опасное путешествие.
15:00 — документальный фильм «Большое путешествие вглубь океанов» (0+) Кинокомпани «Люксор» и команда Кусто представляют захватывающий документальный фильм «Большое путешествие вглубь океанов». Рассказ ведется от имени пятнадцатилетней черепахи, которая возвращается к родному берегу, где когда-то родилась, чтобы продолжить потомство. Ее путь длинной в несколько десятков тысяч миль будет проходить под толщей воды в красочных просторах океанического мира.
17:00 — анимационный фильм «Робинзон Крузо: очень обитаемый остров» (6+) Все знают историю о Робинзоне Крузо, попавшем на необитаемый остров. Однако, как же можно назвать его необитаемым, если он населен разнообразными веселыми животными и птицами? Они очень удивились, впервые встретив это странное существо, и даже приняли его за морское чудовище. Попугаю по кличке Вторник и его друзьям — хамелеону, тапиру и другим обитателям острова предстоит поближе познакомиться с незнакомым зверем «человеком» и вместе с ним пережить массу опасных и веселых приключений.
19:00 — криминальный триллер «Самый опасный человек» (16+) Каждая война начинается со страха. Каждое предательство начинается с доверия. Глава секретного подразделения разведки получает задание найти опасного международного беглеца Ису Карпова, которого из симпатии укрывает молодая девушка-адвокат. Когда в погоню вступают разведки других стран, начинается большая шпионская игра, в которой любой может оказаться наживкой или акулой. А национальная безопасность нередко зависит от простых человеческих чувств.
21:10 — мистический триллер «Погребенный заживо» (16+) Контрактник американской армии Пол Конрой (Райан Рейнолдс) служит в Ираке водителем грузовика. После неожиданного нападения антиправительственной группировки Пол приходит в сознание и обнаруживает себя под землей в старом деревянном гробу. Он ПОГРЕБЕН ЗАЖИВО. Кто и зачем это сделал — непонятно. В карманах — только зажигалка и мобильник, единственная связь с внешним миром. Прием слабый, батарейка садится, кислород на исходе: на то, чтобы понять, почему он здесь и как выбраться из смертельной ловушки, у Пола остается только полтора часа. И с каждой секундой неотвратимо приближается СМЕРТЬ…
13:00 — мультфильм «Барашек Шон» (6+) Мирная жизнь маленькой овцефермы оказывается под угрозой, когда в результате очередной проказы неутомимого Барашка Шона хозяин фермы попадает в большой город. Вдоволь навеселившись полной свободой и безнаказанностью, Шон и остальное стадо барашков начинают волноваться за Фермера и решают отправиться на его спасение. Замаскировавшись под людей, они едут в большой город, где их ждет самое весёлое и эпическое приключение всей жизни.
15:00 — семейное кино «Том Сойер» (12+) Этот фильм рассказывает зрителю о невероятных похождениях из жизни двух непослушных мальчуганов Тома и его лучшего друга Гекльберри Финна. Им все время не сидится на месте, так и тянет к различным неприятностям: они крадут яблоки из чулана, подтрунивают над взрослыми, рыбачат. Из-за этого Том частенько получает от своей тетушки Полли за шалости, которые не всегда оказываются безобидными. Вся эта неусидчивость в конечном счёте приводит их на кладбище посреди ночи, тут-то они и становятся очевидцами загадочного злодеяния, с которого завязываются невообразимые приключения.
17:00 — комедийная мелодрама «Superалиби» (16+) Нужно алиби, чтобы втайне от супруги спокойно отдохнуть с друзьями на футболе? Вам поможет агентство по созданию алиби. Нужна отмазка в школе? Обращайтесь! Решили отдохнуть от семьи в выходные? Мы на связи! Этот стартап Грега и его команды уже получил оглушительный успех… Но когда он встречает Фло, девушку своей мечты, которая презирает всех лгунов и изменщиков, ему приходится скрывать род своей деятельности. Паутина лжи Грега становится настолько сложной, что даже лучшему лжецу в мире придется изрядно изловчиться, чтобы выкрутиться из нее…
19:00 — драма «Бьютифул» (16+) Разведенный отец двоих детей Уксбаль (Хавьер Бардем) — свой человек в теневом мире Барселоны. Для правоохранительных органов он — нарушитель закона; для нелегальных иммигрантов, которым помогает получить работу, — добрый ангел. Узнав, что неизлечимо болен, Уксбаль начинает готовиться к смерти, размышляя о минувшем и улаживая дела в настоящем. И тут за расследование преступной деятельности героя берется его друг детства, а ныне — офицер полиции…
21:10 — мелодрама «128 ударов сердца в минуту» (18+) В мире электронной музыки и нереальных голливудских вечеринок 23-летний DJ по имени Коул (Зак Эфрон) неустанно работает над своим звуком и треком, который должен взорвать весь мир. У него есть свои трюки и хитрости, чтобы поставить любой танцпол на уши. Его замечает и берет под крыло опытный продюсер Джеймс, но все становится крайне запутанным, когда Коул влюбляется в молодую подружку Джеймса. Теперь перед Коулом встает непростой выбор между любовью, верностью, своим предназначением и будущим, о котором он так мечтает.
13:00 — мультфильм «Кот гром и заколдованный дом» (0+) Спасаясь от проливного дождя, любопытный уличный кот попадает в таинственный особняк, принадлежащий старому фокуснику Лоуренсу. В доме иллюзиониста живет немало зверей, и далеко не все они рады новому обитателю. Особенно подозрительно относятся к коту кролик Джек и мышка Минни. Но когда Лоренцо оказывается в больнице, а его племянник решает продать дядюшкино жилье, зверькам приходится объединиться. И в плане по спасению дома коту предстоит сыграть очень важную роль.
15:00 — трагикомедия «Ч/Б» (16+) Ярослав придерживается националистических взглядов, которые делают его очень неприятным человеком.Подворачивается случай — и Ярослав по горячности убивает кавказского жулика по имени Нурик. Сначала они ввязываются в драку, а её результат плачевен для Нурика. Однако после смерти ему открывается новая и интересная миссия — стать для своего убийцы ангелом-хранителем! Можно себе представить, насколько любопытная получается ситуация. Она должна повлиять на обоих. Так и есть: героям отводится пять дней, чтобы многое пересмотреть, переосмыслить. Да и вообще понять друг друга нужно лучше. Так, Ярославу приходится убедиться в глубокой порочности и бессмысленности ксенофобии. Он всё-таки осознает, что справедливость и любовь к человечеству не совместима с национализмом. Ну, а Нурику придётся учиться быть ответственным и увидеть, насколько важно чтить семейные ценности. Научиться быть более серьёзным и надёжным — вот какую пользу принесет Нурику пребывание в роли ангела-хранителя.
17:00 — детектив «Мистер Холмс» (16+) Самый знаменитый в мире сыщик давно отошел от дел и проводит старость в тихой деревне, ухаживая за собственной пасекой. Однако ему по-прежнему не дают покоя воспоминания об одной женщине и её тайне, так и оставшейся нераскрытой. Во что бы то ни стало он решает найти разгадку дела, заставившего его уйти в отставку больше 30 лет назад.
19:00 — боевик «Напролом» (16+) Орбитальная станция MS1 — крупнейшая космическая тюрьма, где в анабиозе содержатся многие тысячи самых опасных преступников: грабителей, насильников, убийц. Ходят слухи, что над погруженными в искусственный сон узниками проводятся противозаконные эксперименты. С расследованием на станцию отправлена комиссия во главе с Эмили Уорнок, дочерью президента США. Неожиданно ситуация выходит из-под контроля, и вся станция оказывается захвачена уголовниками. Спецагент Сноу, несправедливо обвиненный в государственной измене, получает задание проникнуть в самую неприступную тюрьму во Вселенной и спасти Эмили. Это его единственный шанс вернуть себе доброе имя и получить свободу
21:10 — драма «Серена» (16+) По мотивам одноименного литературного бестселлера Джона Роша Великая депрессия, США. Джордж Пембертон, владелец лесозаготовительной империи в Северной Каролине, женится на ослепительной бостонской красавице Серене и привозит ее в родные леса. Вместе, как король и королева, они правят обширными владениями, уничтожая любые препятствия на своем пути. Но когда Серена узнает, что не может иметь детей, она решается избавиться от внебрачного сына Джорджа…
Кинотеатр будет работать до середины сентября каждую неделю с четверга по воскресенье. Присылайте отзывы и фотографии после посещения этого кинотеатра.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Оставь отзыв
-
Получи подарок
на выбор .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В АВГУСТЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.