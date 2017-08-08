Туалет с двумя кабинками появился при выходе из надземного перехода со стороны поселка Алабушево, рядом с платформой в сторону Москвы. Его поставили по просьбе пассажиров.
Об этом сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. На станции Крюково мобильный туалет ставить не планируют, поскольку имеется стационарный на Привокзальной площади, возле железной дороги — об этом ранее сказали в администрации Октябрьской железной дороги. Его обещают капитально отремонтировать.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В АВГУСТЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.