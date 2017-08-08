Об этом сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. На станции Крюково мобильный туалет ставить не планируют, поскольку имеется стационарный на Привокзальной площади, возле железной дороги — об этом ранее сказали в администрации Октябрьской железной дороги. Его обещают капитально отремонтировать.