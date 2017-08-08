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На станции Алабушево поставили биотуалет для пассажиров 08.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Туалет с двумя кабинками появился при выходе из надземного перехода со стороны поселка Алабушево, рядом с платформой в сторону Москвы. Его поставили по просьбе пассажиров.

Об этом сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. На станции Крюково мобильный туалет ставить не планируют, поскольку имеется стационарный на Привокзальной площади, возле железной дороги — об этом ранее сказали в администрации Октябрьской железной дороги. Его обещают капитально отремонтировать.

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