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«42-летний единоросс» Кто идет в муниципальные депутаты? 08.08.2017 ZELENOGRAD.RU

10 сентября в Москве пройдут выборы местных депутатов. На места в пяти муниципальных собраний Зеленограда претендуют 235 человек. На основе данных избирательной комиссии, рассказываем, как выглядит среднестатистический кандидат.

Возраст

Средний возраст кандидата — 42 года. При этом довольно много совсем молодых людей — 15 человек в возрасте до 20 лет. Молодые кандидаты есть в разных партиях и районах — никто здесь не выделяется. А вот два самых пожилых кандидата — им по 79 лет — представляют коммунистические партии.

Диаграмма: Zelenograd.ru
Пол

Мужчин-кандидатов больше, чем женщин. Хотя в целом среди жителей Москвы наоборот — женщин больше. При этом, если разделить всех кандидатов на две части по возрасту, то среди «молодых» кандидатов мужчин ещё больше — почти 70 процентов. Зато среди «пожилых» доли практически равны.

Диаграмма: Zelenograd.ru
Партийность

В распределении кандидатов по партиям нет, в общем, ничего неожиданного. Чем крупней и известней партия, тем больше она выдвинула кандидатов. При этом надо понимать, что кандидат, выдвинутый партией вовсе не обязательно в этой партии состоит. Зачастую такое выдвижение — результат общего идеологического совпадения или неких обязательств в случае избрания. Обратите также внимание, что почти каждый пятый кандидат — самовыдвиженец. Но и это на самом деле ничего не значит — под самовыдвиженцем может скрываться как единоросс, так и сторонник Навального. О своих взглядах кандидаты должны рассказывать во время избирательной кампании, то есть уже сейчас.

Диаграмма: Zelenograd.ru
Районы

Число кандидатов в каждом районе Зеленограда примерно одинаково. И это удивительно, потому что районы разного размера и с разными числом жителей. Казалось бы, в Крюково, где живет 40 процентов всех зеленоградцев, и кандидатов должно быть больше. Но это не так. Поэтому в пересчете на число жителей, лидируют «маленькие» Старое Крюково и Савёлки, а Крюково чудовищно отстает. Впрочем, это ничего не значит, ведь кандидат не обязан жить в том районе, где выдвигается. Скорее всего партии распределяли своих кандидатов по районам примерно поровну.

Диаграмма: Zelenograd.ru
Кого выбрать?

Увы, на этот вопрос статистика ответа не даст. Скорее всего активная агитация начнётся во второй половине августа. На сайтах партий тишина — последние новости в лучшем случае от мая-июня и не касаются сентябрьских выборов. Только кандидаты, работающие под эгидой экс-кандидата Госдумы Дмитрия Гудкова — в Зеленограде их 21, — разместили информацию о себе (хотя их сайт нельзя назвать удобным) и собирают средства на агитационные материалы.

Мы готовим информационный проект к выборам и просим кандидатов (а также всех, кто о них что-нибудь знает) присылать по адресу info@zelenograd.ru информацию: фотографии, биографию, рассказ о взглядах, страницы в соцсетях и тому подобное — все пойдет в дело.

Готовы ли пожертвовать кандидату средства на избирательную кампанию?
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