Партийность

В распределении кандидатов по партиям нет, в общем, ничего неожиданного. Чем крупней и известней партия, тем больше она выдвинула кандидатов. При этом надо понимать, что кандидат, выдвинутый партией вовсе не обязательно в этой партии состоит. Зачастую такое выдвижение — результат общего идеологического совпадения или неких обязательств в случае избрания. Обратите также внимание, что почти каждый пятый кандидат — самовыдвиженец. Но и это на самом деле ничего не значит — под самовыдвиженцем может скрываться как единоросс, так и сторонник Навального. О своих взглядах кандидаты должны рассказывать во время избирательной кампании, то есть уже сейчас.