10 сентября в Москве пройдут выборы местных депутатов. На места в пяти муниципальных собраний Зеленограда претендуют 235 человек. На основе данных избирательной комиссии, рассказываем, как выглядит среднестатистический кандидат.
Средний возраст кандидата — 42 года. При этом довольно много совсем молодых людей — 15 человек в возрасте до 20 лет. Молодые кандидаты есть в разных партиях и районах — никто здесь не выделяется. А вот два самых пожилых кандидата — им по 79 лет — представляют коммунистические партии.
Мужчин-кандидатов больше, чем женщин. Хотя в целом среди жителей Москвы наоборот — женщин больше. При этом, если разделить всех кандидатов на две части по возрасту, то среди «молодых» кандидатов мужчин ещё больше — почти 70 процентов. Зато среди «пожилых» доли практически равны.
В распределении кандидатов по партиям нет, в общем, ничего неожиданного. Чем крупней и известней партия, тем больше она выдвинула кандидатов. При этом надо понимать, что кандидат, выдвинутый партией вовсе не обязательно в этой партии состоит. Зачастую такое выдвижение — результат общего идеологического совпадения или неких обязательств в случае избрания. Обратите также внимание, что почти каждый пятый кандидат — самовыдвиженец. Но и это на самом деле ничего не значит — под самовыдвиженцем может скрываться как единоросс, так и сторонник Навального. О своих взглядах кандидаты должны рассказывать во время избирательной кампании, то есть уже сейчас.
Число кандидатов в каждом районе Зеленограда примерно одинаково. И это удивительно, потому что районы разного размера и с разными числом жителей. Казалось бы, в Крюково, где живет 40 процентов всех зеленоградцев, и кандидатов должно быть больше. Но это не так. Поэтому в пересчете на число жителей, лидируют «маленькие» Старое Крюково и Савёлки, а Крюково чудовищно отстает. Впрочем, это ничего не значит, ведь кандидат не обязан жить в том районе, где выдвигается. Скорее всего партии распределяли своих кандидатов по районам примерно поровну.
Увы, на этот вопрос статистика ответа не даст. Скорее всего активная агитация начнётся во второй половине августа. На сайтах партий тишина — последние новости в лучшем случае от мая-июня и не касаются сентябрьских выборов. Только кандидаты, работающие под эгидой экс-кандидата Госдумы Дмитрия Гудкова — в Зеленограде их 21, — разместили информацию о себе (хотя их сайт нельзя назвать удобным) и собирают средства на агитационные материалы.
Мы готовим информационный проект к выборам и просим кандидатов (а также всех, кто о них что-нибудь знает) присылать по адресу info@zelenograd.ru информацию: фотографии, биографию, рассказ о взглядах, страницы в соцсетях и тому подобное — все пойдет в дело.
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