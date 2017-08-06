1 комментарий
Обеды в офис от НормаФуд
Один человек погиб и двое ранены во время перестрелки с поножовщиной 06.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Ножевые ранения в живот получили трое мужчин, один из которых скончался на месте. Двое других госпитализированы.

Конфликт произошёл около половины шестого утра в воскресенье, 6 августа. В помещении на проспекте Генерала Алексеева сработала тревожная сигнализация. Бойцы Росгвардии обнаружили там раненых. Как сообщили Zelenograd.ru в Росгвардии, «у потерпевших произошёл конфликт на бытовой почве» с группой граждан, скрывшихся с места происшествия на легковом автомобиле.

Этот автомобиль с четырьмя мужчинами от 27 до 32 лет нашли недалеко от места происшествия. Во время личного досмотра у них изъяли четыре ножа, электрошокер и предмет, похожий на пистолет.

Для дальнейшего разбирательства задержанных доставили в полицию. По информации РИАМО, конфликт произошёл рядом с кафе между представителями азербайджанской и чеченской диаспор. Во время ссоры одна из сторон открыла стрельбу из травматического оружия.

Как обычно, правоохранительные органы не сообщают точное место происшествия. На проспекте Генерала Алексеева располагается ресторан-кафе «Диалог». Мы предположили, что конфликт произошёл именно там и позвонили в кафе. Там рассказали, что за одним столиком сидела дружная компания, называли друг друга братьями, потом что-то произошло — и компания вышла на улицу. Затем вернулись и дальше сидели, пока полиция всех не забрала. В заведении утверждают, что крови не видели, стрельбы не слышали, суть конфликта не знают.

«Рен ТВ» опубликовало видео с камер наблюдения. Рассказ представителя кафе и происходящее на видео расходятся. На записи трое молодых мужчин выходят из подъехавшей легковушки. После неудачной попытки попасть внутрь один из визитёров, вооруженный пистолетом, открывает стрельбу вверх и в дверь. Затем следуют кадры из внутреннего помещения: в холл выходит группа мужчин, вооружённых тесаками. Далее действо вновь переносится на улицу — видно, как ещё одна группа выходит из заведения, выбивая изнутри входную дверь, и спешно покидает место происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

 Реклама
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Супер-акция «Здоровая улыбка» в Центре Функциональной стоматологии. Скидка 25% Объявления
Обсуждение
Ляляка Московская
Вчера, 19:41
Ах , город электроники , наукоград , "кремниевая долина" , изумрудный город , - во что тебя превратили ...
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Только в июле
Медцентр открыт.

25% скидки на
комплексную чистку зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Только в июле
Медцентр открыт.

25% скидки на
комплексную чистку зубов .
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама