Последний вечер «Парка летнего периода» в этом сезоне состоится в субботу, 12 августа (
Программа 12 августа начнётся в 16:00 с мастер-классов по оригами и японской живописи суми-е. Их проведут руководитель объединения «Художественное конструирование» школы 853 Александр Гусев и педагог студии «Палитра увлечений» Ирина Мигалкина. В руках участников мастер-классов оживут бумажные фигурки разной сложности, а на листах рисовой бумаги — необычные рисунки тушью в старинной японской технике.
Танцевальная программа ждёт в 16:30 маленьких гостей «Парка летнего периода». Сказочный персонаж Топтошик проведёт для детей игры и подвижные конкурсы.
Традиционная для субботних вечеров живая музыка заиграет в 17:00. Послушать её можно, расположившись в ярких креслах-грушах — перед зрителями выступит ансамбль скрипачей «Кузнечики» и гитаристы студии классической гитары Андрей Шунина.
В 18:00 гости смогут позаниматься йогой вместе с инструкторами йога-клуба «Процветание».
В 19:00 начнётся турнир по интеллектуальной игре «Крокодил». Также в течение всего вечера в «Парке летнего периода» можно бесплатно поиграть в настольные игры от издательства Hobby World или провести посоревноваться в бадминтон, настольный теннис и настольный футбол.
Приют для животных «Ника» привезёт на встречу своих питомцев. С ними можно будет общаться в течение всего вечера, с 16:00 до 20:00. Животные привиты, стерилизованы и воспитаны. Организаторы не исключают, что кто-то из них найдёт новый дом в эту субботу. Всех кошек и собак привезти не получится, поэтому в парке организуют галерею фотографий питомцев, которые тоже ждут своих хозяев. Будет действовать и пункт сбора подарков приюту.
В случае дождя встречу обещают перенести внутрь ДК — гостей ждут при любой погоде. Это уже четвёртый вечер проекта «Парк летнего периода» ДК(КЦ) «Зеленоград», который запустили в июне.
Живая музыка на зеленой траве в парке — чудесный вечер в рамках проекта «Парк летнего периода». Ольга Еремина и Игорь Ванюшин исполнили мировые джазовые хиты. А мы напоминаем, что следующий «Парк...» состоится 12 августа, в то же время и в том же месте — с 16:00 в Парке 40-летия Победы #зеленоград #кцзеленоград #зелик #зелао #zelenogradcc #zelenograd #zelcc #дкзеленоград #кудасходить #афишазеленограда #бесплатно #детизеленограда #мамызеленограда #джаз #парк #летовпарке #лето2017
На прошлой встрече, 29 июля, зеленоградцев учили рисовать 3D-ручками и карандашами, звучали джазовые хиты, а на деревянном настиле под куполом взрослые занимались йогой.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В АВГУСТЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.