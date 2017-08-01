Программа 12 августа начнётся в 16:00 с мастер-классов по оригами и японской живописи суми-е. Их проведут руководитель объединения «Художественное конструирование» школы 853 Александр Гусев и педагог студии «Палитра увлечений» Ирина Мигалкина. В руках участников мастер-классов оживут бумажные фигурки разной сложности, а на листах рисовой бумаги — необычные рисунки тушью в старинной японской технике.

Танцевальная программа ждёт в 16:30 маленьких гостей «Парка летнего периода». Сказочный персонаж Топтошик проведёт для детей игры и подвижные конкурсы.

Традиционная для субботних вечеров живая музыка заиграет в 17:00. Послушать её можно, расположившись в ярких креслах-грушах — перед зрителями выступит ансамбль скрипачей «Кузнечики» и гитаристы студии классической гитары Андрей Шунина.

В 18:00 гости смогут позаниматься йогой вместе с инструкторами йога-клуба «Процветание».

В 19:00 начнётся турнир по интеллектуальной игре «Крокодил». Также в течение всего вечера в «Парке летнего периода» можно бесплатно поиграть в настольные игры от издательства Hobby World или провести посоревноваться в бадминтон, настольный теннис и настольный футбол.

Приют для животных «Ника» привезёт на встречу своих питомцев. С ними можно будет общаться в течение всего вечера, с 16:00 до 20:00. Животные привиты, стерилизованы и воспитаны. Организаторы не исключают, что кто-то из них найдёт новый дом в эту субботу. Всех кошек и собак привезти не получится, поэтому в парке организуют галерею фотографий питомцев, которые тоже ждут своих хозяев. Будет действовать и пункт сбора подарков приюту.

В случае дождя встречу обещают перенести внутрь ДК — гостей ждут при любой погоде. Это уже четвёртый вечер проекта «Парк летнего периода» ДК(КЦ) «Зеленоград», который запустили в июне.