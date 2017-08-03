2 комментария
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Почему фонтан в парке Победы закрыли для купания 03.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Понятно, что в фонтанах купаться нельзя, но в каскадном фонтане в парке Победы в хорошую погоду всегда плескались дети. Однако недавно там появилась специальная табличка «Купаться запрещено».

Оказывается, сейчас этот фонтан чистят с применением химических препаратов, поэтому залезать в воду особенно не рекомендуется, сообщили Zelenograd.ru в ГБУ «Гормост».

Фото: Алексей Белов

Ну и вообще, фонтан — не водоем и не бассейн, вода в нем ходит ходит по кругу, её не меняют и не проверяют на санитарное состояние, напомнили в в Роспотребнадзоре. Купаясь в ней, можно подхватить кишечную инфекцию, кожное заболевание и ряд других болезней. Есть и опасность травм из-за оборудования, подсветки или мусора на дне фонтана.

Можно ли купаться в фонтане?
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Обсуждение
Барри
4 часа назад
Без приписки об обработке химией не сработает, кто вообще в рашке когда на такие таблички внимание обращал?
MaTh MaTh
3 часа назад
Так и с припиской не сработает, только печальный опыт последующего лечения способен ненадолго вразумить некоторых сограждан :)
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