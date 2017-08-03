Понятно, что в фонтанах купаться нельзя, но в каскадном фонтане в парке Победы в хорошую погоду всегда плескались дети. Однако недавно там появилась специальная табличка «Купаться запрещено».

Оказывается, сейчас этот фонтан чистят с применением химических препаратов, поэтому залезать в воду особенно не рекомендуется, сообщили Zelenograd.ru в ГБУ «Гормост».