Скорый пригородный поезд пойдет от Ленинградского вокзала до станции Крюково 3, 8, 24, 28 августа и 1 сентября в 17:58. Еще одну дополнительную «Ласточку» запустят в эти дни в 17:09 от Крюково.



Обе электрички останавливаются на Сходне и в Химках, это составы из десяти вагонов. Дополнительные «Ласточки» назначили на те дни, где была возможность встроить их в расписание движения поездов, пояснили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.