По ночам на площади между префектурой и ДК и в парке Победы устраивают гонки и дискотеки. Жители близлежащих домов жалуются, но полицейские не находят «нарушающих тишину и покой граждан». Отслеживать по выходным стритрейсеров просят охрану ночного клуба, расположенного возле въезда на Центральную площадь.



«Ставьте шлагбаумы, что угодно. Но эту тусовку с площади надо убирать», — просит житель 3 микрорайона. «Каждый год Вы мне присылаете бумаги, что будет усилен контроль, будет патрулирование. По факту, теперь даже не приезжают сотрудники полиции на вызовы. Пока трясутся окна от музыки из машин в квартире, патруль «приезжал, но ничего не услышал «, — пишет в префектуру другая жительница. — Музыка и вопли до утра, пройти невозможно из-за дрифтующих машин. Так хвалились, что закрыли въезд в нижнюю часть парка — машины с громкой музыкой и кальянами там как были, так никуда деваться не собираются».

В ответе на очередную жалобу зампрефекта Александр Чеботарев сообщил, что, во-первых, проверка снова не выявила лиц, нарушающих тишину и покой граждан по ночам. А во-вторых, начальника службы безопасности бара «Сова» попросили звонить в полицию, когда на Центральную площадь въезжают автомобили «с надписями «стритрейсинг» и прочей гоночной атрибутикой, с целью профилактики правонарушений».



Бар «Сова» расположен возле пересечения Савелкинского проезда и Центральной площади, он работает с 18:00 до 6:00. Действительно, приходил сотрудник полиции, есть договоренность о помощи и взаимодействии, рассказали Zelenograd.ru в администрации бара. Если начальник службы безопасности заметит, что намечаются какие-то гонки, он позвонит в дежурную часть УВД, на номер 112 или вызовет вневедомственную охрану. Заметить что-либо он может в основном на улице, но это не проблема — служба безопасности летом в основном стоит перед входом. Внутри бара есть видеокамеры, но они не просматривают въезд на Центральную площадь. «Чем можем, тем поможем», отметили в администрации бара.

Один из частых посетителей бара рассказал, что полицию на Центральной площади практически не видел. «Один раз стояла их машина, оттуда никто не выходил».



