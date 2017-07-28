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Октоберфест в экодеревне «Бабиндвор»: пиво, бургеры и море положительных эмоций 28.07.2017 Экодеревня «Бабиндвор» Реклама

С 1 по 31 октября в загородном комплексе «Экодеревня «Бабиндвор» пройдет фестиваль Октоберфест, организованный совместно с пивным рестораном «Вилдшвайн». В программе: баварские колбаски, бургеры, стейки, вкусное немецкое пиво и море позитива. Отдыхающих и гостей экодеревни ожидают конкурсы и розыгрыши с приятными сюрпризами и подарками.

На время фестиваля будет действовать акция «2+1»: отдыхай три дня, плати как за два! О наличии свободных домиков узнавайте у администрации.

Своим появлением Октоберфест обязан союзу принцессы Терезы и Людвига I, в честь бракосочетания которых перед городскими стенами были организованы праздничные гуляния. Сложно поверить, но первое время на фестивале вообще не присутствовало пиво, но со временем это «досадное недоразумение» было устранено. Начиная с 1810 года, в Мюнхен ежегодно приезжают тысячи туристов, чтобы принять участие в Октоберфесте. С недавних пор подобные мини-фестивали устраивают не только в Германии, но и во всем мире. Экодеревня «Бабиндвор» не стала исключением!

В загородном комплексе скучать не придется, там есть развлечения и для взрослых, и для детей! На территории поселка расположены водоемы, в которых водится щука, карась, карп, осетр, детская и волейбольная площадки, экоферма, лавка с возможностью дегустации продуктов собственного производства, домики с баней и отдельно стоящий банный комплекс. Отдыхающие могут взять в прокат квадроциклы, велосипеды и погонять по окрестностям экодеревни, погулять по лесу, половить рыбу, пожарить шашлыки на мангале.

В загородном комплексе есть большая парковка на неограниченное количество машиномест, поэтому туда можно смело приезжать большой компанией на своем транспорте. При желании можно воспользоваться трансфером.

Где нас найти: Солнечногорский район, деревня Васюково.

Телефон: +7 (495) 768-30-23

e-mail: info@babindvor.ru

Портфолио, меню и дополнительную информацию, вы можете найти на нашем сайте: babindvor.ru

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