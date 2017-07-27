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Электрички МТППК опаздывают в четверг утром примерно на 20-40 минут 27.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Некоторые электрички сегодня утром следуют с опозданием, сообщили в 7:01 в МТ ППК. Следите за объявлениями на станциях. Дополнительную информацию можно получить в билетных кассах или на горячей линии РЖД 8-800-775-00-00.

Опоздание электричек, которые должны были уйти в 5-6 утра, составляет от 20 до 40 минут. Движение нормализовалось около 9 утра.

МТ ППК причины опоздание не называет, но работник крюковского депо говорит, что это из-за обрыва контактного провода в Бологом.

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Обсуждение
Торопов
27 июля
МТППК, как и ей подобные, ликвидировать нужно. Уж если есть система в виде РЖД, наследие МПС, то пусть она сама за все и отвечает. Все равно разбором всех этих эпизодов с косяками, будет заниматься Росстранснадзор. По крайней мере с моторвагонных дирекциями это, так или иначе, уже началось, придется подкидывать работу бездельникам ещё и по этим моментам. Сбои чуть ли не каждый день - реальный беспредел, с учётом того, сколько было денег вбухано в ту же контактную сеть, и сколько раз ее меняли, за последние годы.
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