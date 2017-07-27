Некоторые электрички сегодня утром следуют с опозданием, сообщили в 7:01 в МТ ППК. Следите за объявлениями на станциях. Дополнительную информацию можно получить в билетных кассах или на горячей линии РЖД 8-800-775-00-00.

Опоздание электричек, которые должны были уйти в 5-6 утра, составляет от 20 до 40 минут. Движение нормализовалось около 9 утра.

МТ ППК причины опоздание не называет, но работник крюковского депо говорит, что это из-за обрыва контактного провода в Бологом.