2 комментария
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В Подмосковье запустили мобильное приложение «Система-112» для вызова экстренных служб 28.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Мобильное приложение «Система-112» доступно для скачивания в App Store и Google Play по запросу «112 МО». Приложение позволяет вызвать экстренные службы и одновременно с вызовом передаёт данные пользователя, можно отправить также локацию и фотографии. В программе есть карта экстренных служб и госучреждений, а также полезные советы, как действовать в чрезвычайных обстоятельствах.

После установки приложения необходимо пройти короткую регистрацию, указать свои имя, отчество и номер телефона.

Главное меню представляет собой метеорологическую сводку и сводку новостей о чрезвычайных происшествиях в регионе местонахождения пользователя.

Основная функция приложения — оперативный вызов службы спасения по номеру 112: внизу экрана есть для этого красная кнопка. Можно выбрать опцию звонка оператору службы 112. Вызов осуществит само приложение, через которое передается вся информация, указанная в личном профиле (медицинские данные: группа крови, аллергия, инвалидность, заболевания). Можно также отправить сообщение о происшествии, указав его локацию и прикрепив фотографию.

На интерактивной карте предусмотрен поиск ближайших экстренных служб и госучреждений (больниц, травмпунктов, ЕДДС, МФЦ и т. д.). При выборе учреждения отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

В приложении представлена подробная информация том, как действовать в чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь — в виде статей и видеороликов.

«Система — 112» Московской области — самая масштабная на территории Российской Федерации, как сообщают региональные СМИ, её работу обеспечивают более 3500 специалистов. Система постоянно совершенствуется с применением современных технологий: внедрен сервис для обработки вызовов от людей с нарушениями слуха и речи, создана возможность вызова посредством SMS. Внедрено геопозиционирование заявителей, что позволяет оказать помощь даже тем людям, которые затрудняются самостоятельно определить свое местонахождение — «к примеру, если они попали в ДТП на незнакомом участке автодороги», прокомментировал заместитель Председателя Правителя Московской области Дмитрий Пестов. В дальнейшем приложение будет обновляться и развиваться с учетом пожеланий пользователей.

Скачать мобильное приложение «Система-112 МО» можно в Google Play и в App Store.

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Обсуждение
fred26 fred26
6 часов назад
Установил. Действительно интересное приложение. только работает Именно для Области. Зеленоград и Москва там не отображаются и наши точки спасения не указаны
Торопов
5 часов назад
Если так пойдет и дальше, то скоро лифт будет не вызвать, и хлеб не купить, без очередного мобильного приложения)
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