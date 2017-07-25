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Металлисты группы «Трилогия» просят поддержки зеленоградцев, чтобы выступить в День города 25.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская группа «Трилогия», играющая в стиле метал, просит поддержки горожан для отбора на фестиваль Metro on Stage. До 26 июля идёт интернет-голосование, которое позволит «Трилогии» выйти в финал и выступить на Болотной площади в Москве в День Города.

«Трилогия» подала заявку на фестиваль Metro on Stage, который проходит с 2006 года и дает возможность начинающим музыкантам показать свое творчество огромной аудитории. Победители фестиваля получают промоушн в газете Metro и участие в финальном концерте на большой сцене open-air.

«Зеленоградцы, нам нужны ваши голоса и поддержка! — такой призыв распространила „Трилогия“ в соцсетях. — Для нас это действительно очень важно. Чтобы пройти в следующий тур нам нужно не менее 250 голосов, а лучше больше».

Поставить «нравится» нужно в фейсбуке и Вконтакте со страницы группы на сайте фестиваля, голоса в этих соцетях суммируются при подсчете результатов голосования.

Группа появилась в Зеленограде в 1998 году и играет «бескомпромиссный Hard'n'Heavy, сдобренный современным звучанием и мощной энергетикой», как сообщается на странице группы Вконтакте. «Пять неудержимых металлистов из Зеленограда от души рубят бескомпромиссный Hard'n'Heavy, в свободное от жен и детей время. Особенно любимы среди бородатой публики на мотоциклах за красивые мелодии и хороший саунд», — добавляют музыканты о себе, представляясь как участники Metro on Stage.

Состав группы: Дмитрий «Сильвер» Селиверстов (вокал), Евгений «Михалыч» Нестеров (drums), Александр «Пепс» Антонов -(бас-гитара), Дмитрий «Валера» Уваров и Григорий «Блейзер» Ерёмин (гитара).

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