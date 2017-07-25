Задавайте в комментариях любые вопросы об организации дорожного движения в Зеленограде: светофоры, знаки, разметка, оптимизация, переход, проекты и планы. На них ответит специалист отдела оптимизации дорожного движения Центра организации дорожного движения, зеленоградец Илья Марков.
Вопрос собираем до вечера среды и максимально быстро даём ответы.
Хотя это не его профиль, но Илья ответит и на вопросы по общественному транспорту: развитие, оптимизация сети, расписания.
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2. Не мешает ли отсутствие прав на управление ТС и собственного опыта езды на автомобили в планировании потоков автомобилистов?
3. В ЦОДД других сотрудников занимающихся Зеленоградом нет?
4. Что нужно школьнику желающему сделать движение в городе лучше, что бы после окончания школы стать специалистом ЦОДД?
2. Когда у ОТ появится реальное преимущество в городе? Предвосхищая ответ, что ВП не нужны в городе, сразу вопрос: когда будет соблюдаться интервал движения?
3. Когда будут пересмотрены дублирующиеся маршруты автобусов и вообще вся схема движения?
4. Что там с ТПУ Крюково? Точно ли выйдет Транспортно-Пересадочный Узел, а не Торгово-Продовольственный, как на Планерной?
5. Почему нельзя повысить требования к транспортному составу областного Мострансавто, взаимодействующего с Зеленоградом?
Зачем на перекрестке Центрального(генерала Алексеева) и Николая Злобина для пешеходов загорается два раза зеленый за один полный цикл работы светофора? Там пешеходов то не так много!!!
Раньше было лучше и центральный не тупил в ожидании пустого зеленого для пешеходов.
Верните как было-для пешеходов одно включение, а не два, как сейчас!
Уф!!! Наболело...
2. Почему не разрабатываются другие варианты дополнительного пересечения ЖД, если затруднения видят ВСЕ категории общества?
3. Почему не расширяется вторая артерия, ведущая в Зеленоград (Пятницкое), что не позволяет разгрузить старую часть города?
4. Реальная причина (а не "истек срок, не выполняются требования и т.д.") Почему убираются удобные малые перевозчики в общественном транспорте?