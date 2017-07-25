Задавайте в комментариях любые вопросы об организации дорожного движения в Зеленограде: светофоры, знаки, разметка, оптимизация, переход, проекты и планы. На них ответит специалист отдела оптимизации дорожного движения Центра организации дорожного движения, зеленоградец Илья Марков.



Вопрос собираем до вечера среды и максимально быстро даём ответы.



Хотя это не его профиль, но Илья ответит и на вопросы по общественному транспорту: развитие, оптимизация сети, расписания.