11 комментариев
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Ваши вопросы — наши ответы. Тема: организация дорожного движения в Зеленограде 25.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Задавайте в комментариях любые вопросы об организации дорожного движения в Зеленограде: светофоры, знаки, разметка, оптимизация, переход, проекты и планы. На них ответит специалист отдела оптимизации дорожного движения Центра организации дорожного движения, зеленоградец Илья Марков.

Вопрос собираем до вечера среды и максимально быстро даём ответы.

Хотя это не его профиль, но Илья ответит и на вопросы по общественному транспорту: развитие, оптимизация сети, расписания.

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Обсуждение
Kill Digit
9 часов назад
1. Отсутствие профильного образование не мешает организовывать движение на дорогах Зеленограда?
2. Не мешает ли отсутствие прав на управление ТС и собственного опыта езды на автомобили в планировании потоков автомобилистов?
3. В ЦОДД других сотрудников занимающихся Зеленоградом нет?
4. Что нужно школьнику желающему сделать движение в городе лучше, что бы после окончания школы стать специалистом ЦОДД?
Лев Никифоров
9 часов назад
1. Когда Зеленоград встанет на путь очеловечивания городской среды и начнет избавляться от шоссе посреди города (где, напомню, можно гнать 80 км/ч) и внеуличных переходов?
2. Когда у ОТ появится реальное преимущество в городе? Предвосхищая ответ, что ВП не нужны в городе, сразу вопрос: когда будет соблюдаться интервал движения?
3. Когда будут пересмотрены дублирующиеся маршруты автобусов и вообще вся схема движения?
4. Что там с ТПУ Крюково? Точно ли выйдет Транспортно-Пересадочный Узел, а не Торгово-Продовольственный, как на Планерной?
5. Почему нельзя повысить требования к транспортному составу областного Мострансавто, взаимодействующего с Зеленоградом?
Тыц Туц
8 часов назад
кроме шуток, вот на самом деле интересно, что со светофорами на центральном. в зеленоград ру поднимался как то вопрос о том что таймер на океане показывал, мол остается 15 секунд еще "зеленого", а потом рраз, как серпом по кх, и сигнал светофора резко меняется на красный. Не знаю, что в этот момент видят водители со своей стороны светофора, но таймер работал некорректно. Сейчас на тысяче мелочей светофор выдает нечто подобное, порой срезая секунд 5, порой три, порой пару секунд. Это такая "забота" о "Всероссийском обществе слепых"?
rbf@inbox.ru
8 часов назад
Вопрос очень горячий, а именно:
Зачем на перекрестке Центрального(генерала Алексеева) и Николая Злобина для пешеходов загорается два раза зеленый за один полный цикл работы светофора? Там пешеходов то не так много!!!
Раньше было лучше и центральный не тупил в ожидании пустого зеленого для пешеходов.
Верните как было-для пешеходов одно включение, а не два, как сейчас!
Уф!!! Наболело...
Андрей Староверов
6 часов назад
Когда наконец в Зеленограде появятся велодорожки, охватывающий весь город?
Паша Пеньков
5 часов назад
Хотелось бы узнать зачем, что изменилось с переносом автобусной остановки на Озерной аллее. По мнению местных жителей стало только хуже. Почему нет автобусного павильона, почему дорожные знаки находятся среди деревьев и их не видно, почему дорожная разметка не разрешает объехать остановившиеся на остановке автобусы. С какой целью это было сделано. Когда остановка вернутся на прежнее место,
Паша Пеньков
5 часов назад
Для чего на автобусной остановке "Березовая аллея" установили знаки 3.27"Остановка запрещена". Ведь всем водителям известно, что останавливаться на остановке общественного транспорта нельзя. И не является ли нарушением ГОСТ установка там же дорожного знака конец полосы?
Паша Пеньков
4 часа назад
Для чего на пересечении Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда убрали одну полосу для движения? Теперь автобусы, отъезжающие от остановки не могут перестроиться в средний ряд и следуют с нарушением ПДД, А что будет 1 сентября, когда количество транспорта увеличится.

Кирилл Светлов
4 часа назад
Как обязать Зеленоградское ГИБДД регулярно контролировать выполнение требований и карать нарушителей знака 3.2 Движение запрещено с табличкой 8.4.1 Вид транспортного средства - Грузовой транспорт, установленного в р-не д. 1 стр. 9 на Проектируемом по. 4807 со стороны фирсановского шоссе? Данный знак был установлен по требованиям жителей города для пресечения проезда через Зеленоград транзитного грузового транспорта, беспокоящего своим грохотом, выхлопами жителей 7, 6 и 5 микрорайонов. В данный момент транзитная грузовая техника продолжает курсировать через жилые кварталы , особо часто - 4-5 осные самосвалы с логотипом ТНБ, водители которых наплевав на зеленоградскую ДПС, ПДД и запрещающие знаки, ежедневно, караванами ездят по маршруту : фирсановского въезд - сосновая аллея - московский проспект - выезд на М10 или М11. Звонки в дежурную часть зеленоградской ГИБДД - безрезультатны.
Sveta Kalyagina
3 часа назад
Будет ли как-то развиваться велосипедная инфраструктура в городе?
.j
3 часа назад
1. Почему остановился проект реализации эстакады в Малино, что колоссально разгрузит имеющиеся эстакады?
2. Почему не разрабатываются другие варианты дополнительного пересечения ЖД, если затруднения видят ВСЕ категории общества?
3. Почему не расширяется вторая артерия, ведущая в Зеленоград (Пятницкое), что не позволяет разгрузить старую часть города?
4. Реальная причина (а не "истек срок, не выполняются требования и т.д.") Почему убираются удобные малые перевозчики в общественном транспорте?
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