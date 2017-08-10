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Открылась уличная продажа арбузов и дынь 10.08.2017 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде открылись продажи арбузов и дынь в уличных палатках. Они расположены у корпусов 403А, 813А, 908, 1121, 1204, 1504 и 1640. Астраханские арбузы по 25 рублей за килограмм, узбекские дыни — по 50.

На крюковском рынке цены примерно такие же. В «Пятёрочках и «Ашанах» арбузы можно найти от 20 до 27 рублей.

Фото: Zelenograd.ru

Палатки поставили уже неделю назад, но торговать начали только в четверг. Возможно, задержка связана с получением санитарного разрешения — то, которое вывешено на палатках датировано 10 августа.

Сезон арбузов традиционно начинается в августе. К этому времени естественным путём, без подкормки удобрениями, созревают астраханские, потом волгоградские, краснодарские и дагестанские арбузы.

Фото: Zelenograd.ru

На бахчевом развале в течение всего времени работы должны находиться и предъявляться по требованию покупателей документы о происхождении товара, его качестве и безопасности, медицинские книжки продавцов и свидетельство о проверке весов.

Оптимальный вес арбуза пять-семь килограмм. Большие арбузы могут быть подкормленными, маленькие скорее всего не зрелые. Земляное пятно должно быть жёлтое, а не белое. Предпочтительнее выбирать арбузы яркой окраски с контрастными темными и светлыми полосками — чем контрастнее, тем лучше. От щелчка спелый арбуз резонирует. С зелёным хвостиком лучше не брать, это знак того, что ягода сорвана до полного созревания.

Дыню выбирают иначе, она должна быть целой, без вмятин и трещин. Спелые дыни источают аромат с нотками ванили, груши, меда и даже ананаса. Если дыня пахнет зеленью или не пахнет вообще— она наверняка неспелая, возможно разочарование. Если дыня спелая, звук от шлепка по ней будет глухим. Спелость дыни определяют по ее «носику» — месту, где рос цветок. «Носик» должен быть мягким.

Фото: Zelenograd.ru
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Обсуждение
Rescuer Kozlov
Вчера, 23:24
Каким боком эти арбузы астраханские? Сколько имеет лично Смирнов с каждого проданного арбуза?
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