На въезде в Зеленоград на Московском проспекте к инспекторам ДПС обратилась женщина — водитель «Опеля». Её муж на даче разбил голову, упал с высоты. Рана сильно кровоточила, и женщина повезла в травмпункт на Каштановой аллее, но заблудилась.

От полицейских она узнала, что на Каштановой аллее давно нет травмпункта и ближайший находится на другом конце Зеленограда. Верхняя одежда у мужчины была вся в крови, рану на голове он закрывал какой-то рубашкой, рассказали автоинспекторы. Они пересадили истекающего кровью мужчину с заднего сиденья «Опеля» в служебную машину ДПС и доставили пострадавшего в ближайшее медучреждение.

«В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает», — сообщает ГИБДД.