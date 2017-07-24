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Зеленоградские полицейские помогли заблудившемуся водителю добраться до больницы 24.07.2017 ZELENOGRAD.RU

На въезде в Зеленоград на Московском проспекте к инспекторам ДПС обратилась женщина — водитель «Опеля». Её муж на даче разбил голову, упал с высоты. Рана сильно кровоточила, и женщина повезла в травмпункт на Каштановой аллее, но заблудилась.

От полицейских она узнала, что на Каштановой аллее давно нет травмпункта и ближайший находится на другом конце Зеленограда. Верхняя одежда у мужчины была вся в крови, рану на голове он закрывал какой-то рубашкой, рассказали автоинспекторы. Они пересадили истекающего кровью мужчину с заднего сиденья «Опеля» в служебную машину ДПС и доставили пострадавшего в ближайшее медучреждение.

«В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает», — сообщает ГИБДД.

ГИБДД по Зеленограду

«Похожие случаи у нас регулярно происходят по ходу службы, на что мы незамедлительно реагируем», — ответил на вопрос корреспондента один из патрульных.

Впрочем, бывает, что помощь полицейских водителям объяснить трудно. Например, в мае на Пятницком шоссе машина ДПС остановила частный (по внешним признакам) автомобиль, который объезжал пробку по встречной полосе, а затем разрешила ему ехать дальше — так же, по встречке. В областном ГИБДД объясняют, что водитель «действовал в условиях крайней необходимости», но объяснить, в чем была эта необходимость, не могут уже несколько месяцев.

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