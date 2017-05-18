Возмущённые наглостью водителя «Ниссана», очевидцы мысленно уже возликовали: мол, настигла нарушителя карма. Но, перекинувшись с тем парой фраз, автоинспекторы, по рассказам нескольких свидетелей, тут же отпустили мужчину. И он продолжил свой путь по встречной полосе.

Другие участники движения остались тащиться в сторону Москвы в пробке.

Zelenograd.ru обратился в областной главк за объяснением произошедшего, однако на данный момент ведомство не готово прокомментировать инцидент.