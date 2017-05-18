3 комментария
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Полиция отпустила водителя, объезжавшего пробку по встречной полосе на Пятницком шоссе 18.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Семь утра, 18 мая. Пятницкое шоссе стоит в глухой пробке. «Ниссан Тиана» выезжает на встречную полосу в районе заправки «Трасса», чтобы объехать затор, и тут ему дорогу преграждает встречный экипаж ДПС.

Эмма Тагиева / vk.com/zelaoauto
Екатерина Скокова / vk.com/zelaoauto

Возмущённые наглостью водителя «Ниссана», очевидцы мысленно уже возликовали: мол, настигла нарушителя карма. Но, перекинувшись с тем парой фраз, автоинспекторы, по рассказам нескольких свидетелей, тут же отпустили мужчину. И он продолжил свой путь по встречной полосе.

Другие участники движения остались тащиться в сторону Москвы в пробке.

Zelenograd.ru обратился в областной главк за объяснением произошедшего, однако на данный момент ведомство не готово прокомментировать инцидент.

Что сказал водитель полицейскому, чтобы тот его отпустил?
Я больше так не буду
Я очень тороплюсь
Другой вариант, напишу в комментариях
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Обсуждение
тёткО
9 часов назад
Пассажиру в машине было плохо, другие варианты не допустимы.
Майкл Маерс
9 часов назад
Водила Ниссан Тиана сказал гаишникам "да вы знаете какие у меня связи! Вас всех поувольняют на ..." и дальше поехал по встречной.
Андрей Ильяков
8 часов назад
Ксиву депутатскую показал, им все можно.
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