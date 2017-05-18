Семь утра, 18 мая. Пятницкое шоссе стоит в глухой пробке. «Ниссан Тиана» выезжает на встречную полосу в районе заправки «Трасса», чтобы объехать затор, и тут ему дорогу преграждает встречный экипаж ДПС.
Возмущённые наглостью водителя «Ниссана», очевидцы мысленно уже возликовали: мол, настигла нарушителя карма. Но, перекинувшись с тем парой фраз, автоинспекторы, по рассказам нескольких свидетелей, тут же отпустили мужчину. И он продолжил свой путь по встречной полосе.
Другие участники движения остались тащиться в сторону Москвы в пробке.
Zelenograd.ru обратился в областной главк за объяснением произошедшего, однако на данный момент ведомство не готово прокомментировать инцидент.
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