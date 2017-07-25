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В ресторане «Брецель» прошла презентация сезонного меню — «Лето вокруг света» 25.07.2017 Ресторан «Брецель» Реклама

В ресторане «Брецель» прошла презентация сезонного меню — «Лето вокруг света».

Повара уже который раз удивляют своих гостей необычным концептуальным подходом, и на этот раз они решили возродить классические рецепты южных стран, добавив авторского подхода. Основные акценты расставлены на полноту вкусов, яркость подачи и на инновационные технологии, использующиеся в приготовлении.

В меню можно найти,как легкие летние блюда: итальянское карпаччо из говяжьей вырезки с вялеными томатами, пармезаном, заправленные оливковым маслом (430 р); испанский холодный суп гаспачо на основе томатов и огурца (230 р) или филе речной форели, по авторскому рецепту, с пюре из брокколи и морковным соусом (590 р).

Так же представлены и сытные, брутальные блюда: каре ягненка с шоколадным и клюквенными соусами, приготовленное по технологии су-вид (870 р); говяжья вырезка в панчетте с картофельным пюре и ароматом трюфеля (720 р).

Сладкоежкам этим летом повезло дважды, сначала в ресторане «Брецель» запустили собственное производство мороженого, основанное полностью на натуральных продуктах (шарик мороженого от 49 р), а теперь в сезонном меню фаворитами стали российский медовик, подаваемый с медовыми сотами (300 р) и итальянский семифредо, наполненный шоколадом, карамелью и арахисом.

Впрочем, меню уже действует, можно смело отправляться в ресторан «Брецель» за наслаждением!

Зеленоград, корпус 1130


Вс — Чт с 12:00 до 24:00
Пт — Сб с 12:00 до 02:00

www.brecel.ru

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