В ресторане «Брецель» прошла презентация сезонного меню — «Лето вокруг света».
Повара уже который раз удивляют своих гостей необычным концептуальным подходом, и на этот раз они решили возродить классические рецепты южных стран, добавив авторского подхода. Основные акценты расставлены на полноту вкусов, яркость подачи и на инновационные технологии, использующиеся в приготовлении.
В меню можно найти,как легкие летние блюда: итальянское карпаччо из говяжьей вырезки с вялеными томатами, пармезаном, заправленные оливковым маслом (430 р); испанский холодный суп гаспачо на основе томатов и огурца (230 р) или филе речной форели, по авторскому рецепту, с пюре из брокколи и морковным соусом (590 р).
Так же представлены и сытные, брутальные блюда: каре ягненка с шоколадным и клюквенными соусами, приготовленное по технологии су-вид (870 р); говяжья вырезка в панчетте с картофельным пюре и ароматом трюфеля (720 р).
Сладкоежкам этим летом повезло дважды, сначала в ресторане «Брецель» запустили собственное производство мороженого, основанное полностью на натуральных продуктах (шарик мороженого от 49 р), а теперь в сезонном меню фаворитами стали российский медовик, подаваемый с медовыми сотами (300 р) и итальянский семифредо, наполненный шоколадом, карамелью и арахисом.
Впрочем, меню уже действует, можно смело отправляться в ресторан «Брецель» за наслаждением!
Зеленоград, корпус 1130
Вс — Чт с 12:00 до 24:00
Пт — Сб с 12:00 до 02:00
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮЛЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.