Так же представлены и сытные, брутальные блюда: каре ягненка с шоколадным и клюквенными соусами, приготовленное по технологии су-вид (870 р); говяжья вырезка в панчетте с картофельным пюре и ароматом трюфеля (720 р).

Сладкоежкам этим летом повезло дважды, сначала в ресторане «Брецель» запустили собственное производство мороженого, основанное полностью на натуральных продуктах (шарик мороженого от 49 р), а теперь в сезонном меню фаворитами стали российский медовик, подаваемый с медовыми сотами (300 р) и итальянский семифредо, наполненный шоколадом, карамелью и арахисом.