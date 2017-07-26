Недостоверные сведения

Женщина живет в Зеленограде вместе с мужем и пятью несовершеннолетними детьми, двое из которых от предыдущего брака. По данным окружной прокуратуры, ни она, ни муж официально нигде не работают и не получают пособий по безработице. Пятый ребенок родился в сентябре 2014 года. Мать обратилась в отдел социальной защиты по районам Силино и Старое Крюково с заявлением о назначении единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Там отказали из-за отсутствия дубликата трудовой книжки отца ребенка. Хотя в числе документов было заявление отца об отсутствии у него дубликата книжки. Женщина обратилась в прокуратуру. Прокурор, в свою очередь, обратился в суд с иском о признании решения соцзащиты незаконным.

По материалам суда, отец ребенка заявил, что трудовой книжки он не имеет и никогда не имел, аттестат его утерян и не восстановлен, места работы нет. Последнее место его работы — такси в 2012 году. Сведения о его доходах не предоставлялись в налоговую инспекцию с 2013 года. Но представитель соцзащиты заявила, что это недостоверные сведения. В чем их недостоверность, в окружном управлении социальной защиты комментировать отказались, сославшись на то, что еще не получили решения суда (хотя оно опубликовано). «Получим, будем думать, что делать дальше», сказали в управлении.