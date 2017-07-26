Формально матери пятерых детей отказывали из-за отсутствия у её мужа трудовой книжки. Но, похоже, органы соцзащиты считали, что он просто скрывает свои доходы. Рассказываем, чем закончилось дело и в чем вообще здесь проблема.
Женщина живет в Зеленограде вместе с мужем и пятью несовершеннолетними детьми, двое из которых от предыдущего брака. По данным окружной прокуратуры, ни она, ни муж официально нигде не работают и не получают пособий по безработице. Пятый ребенок родился в сентябре 2014 года. Мать обратилась в отдел социальной защиты по районам Силино и Старое Крюково с заявлением о назначении единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Там отказали из-за отсутствия дубликата трудовой книжки отца ребенка. Хотя в числе документов было заявление отца об отсутствии у него дубликата книжки. Женщина обратилась в прокуратуру. Прокурор, в свою очередь, обратился в суд с иском о признании решения соцзащиты незаконным.
По материалам суда, отец ребенка заявил, что трудовой книжки он не имеет и никогда не имел, аттестат его утерян и не восстановлен, места работы нет. Последнее место его работы — такси в 2012 году. Сведения о его доходах не предоставлялись в налоговую инспекцию с 2013 года. Но представитель соцзащиты заявила, что это недостоверные сведения. В чем их недостоверность, в окружном управлении социальной защиты комментировать отказались, сославшись на то, что еще не получили решения суда (хотя оно опубликовано). «Получим, будем думать, что делать дальше», сказали в управлении.
По приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ, если у гражданина, имеющего право на получение единовременного пособия при рождении ребенка, нет трудовой книжки, ему достаточно написать об этом заявление. При этом надо указать, что никаких источников дохода нет, а уж дело государства — это проверить.
В данном случае формально действительно доходов нет, поскольку мужчина нигде не числится, не платит налогов и не получает каких-либо пособий. К такому выводу пришел зеленоградский районный суд. Управление соцзащиты обратилась с апелляционной жалобой в Мосгорсуд, но там оставили решение районного суда в силе. Теперь соцзащита должна выплатить многодетной матери как единовременное, так и ежемесячное пособие на ребенка за период с конца сентября 2014 года по конец марта 2015-го.
Нынешняя политика столичного департамента труда и социальной защиты в отношении семей, получающих ежемесячное пособие на детей, — подробная проверка их имущественного положения. «При проверке у 68 процентов семей подтвердился статус малообеспеченности, однако немалая доля получателей обладает значительным имуществом, — сообщается на сайте ведомства. — Так, по три и более квартиры, земельных участка, гаража есть у 5 тысяч семей, 3 тысячи семей имеют в собственности нежилые помещения для торговли и бизнеса, более 5 процентов владеют тремя и более автомобилями, а 160 человек имеют в собственности не легковые машины, но и грузовики с автобусами.
Есть случаи, когда у членов малообеспеченной семьи 5, 6, 7 и даже 10 квартир. 321 семья имеет коттеджи большой площади. Некоторые семьи, находясь в состоянии „малообеспеченности“, приобретают в собственность новую недвижимость, являются учредителями фирм, хотя по официальным данным налоговых органов их денежные доходы не превышают прожиточный минимум. Скорее всего, такие семьи имеют неформальную занятость и скрытый доход, который невозможно учесть, если продолжать предоставлять ежемесячные пособия только исходя из оценки денежного дохода».
Россия ежегодно тратит на социальные выплаты около 3% ВВП — больше, чем большинство стран с переходной экономикой, писала недавно газета «Ведомости» по данным доклада Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института. По числу же самих выплат и льгот Россия и вовсе мировой лидер.
Но вся эта разнообразная и дорогая помощь малоэффективна, если говорить о борьбе с бедностью. Причин низкой эффективности социальных выплат две: несовершенство правил, используемых для проверки доходов при назначении выплат, и крайне небольшой размер большинства выплат, который не может вывести людей за черту бедности.
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