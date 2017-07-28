Проекты на защите представили шесть команд разработчиков численностью от одного до четырех человек. Пять из шести проектов — мобильные приложения на базе Java и Android SDK. Пока скачать и установить их нельзя, но, возможно, к новому учебному году они появятся в общем доступе для пользователей смартфонов.

Целью было в том числе наладить коммуникации между студентами и компаниями города. На защиту пригласили представителей зеленоградских интернет-студий — «Студия Комягина», «Кукумбер», группы компаний «Терминальные технологии» и других — чтобы они познакомились со студентами, а студенты выбрали себе место для практики и написания бакалаврского диплома на четвёртом курсе.

«Мы не исключали, что такие проекты могут оказаться прототипом стартапов, которые станут темой групповой бакалаврской работы, а затем и реальными стартапами или войдут в портфолио разработчиков. И в этом случае командам особенно важно было услышать критику со стороны профессионалов, — говорит Андрей Андрианов, доцент кафедры ИПОВС.

В следующем году в МИЭТе планируют еще больше приблизить студенческие проекты к стартапам, пригласив на защиту не только представителей фирм, но и потенциальных зеленоградских инвесторов.

А еще на кафедре ИПОВС мечтают о собственной Лаборатории перспективных информационных технологий с центром обработки данных, мощности которого нужны и для разработки студенческих стартапов, и для перспективных исследований в области распределенных вычислений, big data, искусственного интеллекта и других. А также для более простой функции — размещения портфолио студенческих работ. И эти мечты уже начали осуществляться этим летом при содействии компании IBM.

Прообразом нынешней защиты проектов стала первая коллективная защита дипломов в МИЭТе в 2005 году, которую инициировал выпускник института Александр Капранов.