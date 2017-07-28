Экспериментальная открытая защита студенческих проектов, созданных в рамках курса «Интернет-программирование», прошла у третьекурсников МИЭТа на кафедре информатики и программного обеспечения вычислительных процессов (ИПОВС). Ребята представили свои разработки, которые могли бы быть полезны вузу: мобильные приложения с расписанием занятий, студенческой доской объявлений или, например, приложение для автоматического учета студентов на лекции по геолокации их мобильников. Приглашенные на защиту работодатели из компании «Терминальные технологии» предложили двум командам авторов пройти у себя практику.
Темы проектов придумывали сами студенты, а затем согласовывали их с преподавателем: «Будильник, чтобы не пропустить важное занятие», «Рейтинг вузов», «Автоматизированная фиксация посещаемости занятий на основе координат телефона», «Сервис для оперативного выбора лучшего имиджа на основании отзывов друзей», «Комплексное решение для работы с расписанием вузов» и «Студенческая доска объявлений».
«Наш проект, у которого три автора — „Автоматизированная фиксация посещаемости занятий на основе координат телефона“ — представляет из себя мобильное приложение и веб-сервер, — рассказала Zelenograd.ru участница защиты Ирина Зуева. — Мобильные приложения устанавливаются на телефоны как студентов, так и преподавателей. Преподаватель может запростить список присутствующих на паре студентов, отправив на сервер запрос. Сервер опрашивает студентов (их телефоны) о их геолокационных данных и формирует список, который отправляется преподавателю. Если необходимо, есть функция отправки отчета на почту».
Проекты на защите представили шесть команд разработчиков численностью от одного до четырех человек. Пять из шести проектов — мобильные приложения на базе Java и Android SDK. Пока скачать и установить их нельзя, но, возможно, к новому учебному году они появятся в общем доступе для пользователей смартфонов.
Целью было в том числе наладить коммуникации между студентами и компаниями города. На защиту пригласили представителей зеленоградских интернет-студий — «Студия Комягина», «Кукумбер», группы компаний «Терминальные технологии» и других — чтобы они познакомились со студентами, а студенты выбрали себе место для практики и написания бакалаврского диплома на четвёртом курсе.
«Мы не исключали, что такие проекты могут оказаться прототипом стартапов, которые станут темой групповой бакалаврской работы, а затем и реальными стартапами или войдут в портфолио разработчиков. И в этом случае командам особенно важно было услышать критику со стороны профессионалов, — говорит Андрей Андрианов, доцент кафедры ИПОВС.
В следующем году в МИЭТе планируют еще больше приблизить студенческие проекты к стартапам, пригласив на защиту не только представителей фирм, но и потенциальных зеленоградских инвесторов.
А еще на кафедре ИПОВС мечтают о собственной Лаборатории перспективных информационных технологий с центром обработки данных, мощности которого нужны и для разработки студенческих стартапов, и для перспективных исследований в области распределенных вычислений, big data, искусственного интеллекта и других. А также для более простой функции — размещения портфолио студенческих работ. И эти мечты уже начали осуществляться этим летом при содействии компании IBM.
Прообразом нынешней защиты проектов стала первая коллективная защита дипломов в МИЭТе в 2005 году, которую инициировал выпускник института Александр Капранов.
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