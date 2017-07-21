Арендная торгового места на один день подорожала с 2,5 до 4 тысяч, жаловались одни продавцы покупателям. Другие говорили о неподъемной месячной аренде в 100 тысяч рублей.

В администрации рынка это опровергли. «Цены не подняли, — сказал Zelenograd.ru сотрудник администрации. — Всего лишь попросили тех, кто не слишком аккуратен в платежах, делать авансовые платежи за пять дней вперед. Люди стоят и уезжают, не заплатив. Было много неплательщиков». В руководстве рынка также отметили, что «диаспора решила немного пошантажировать администрацию — сказали, что будут саботировать работу и позовут телевидение». Сейчас спорные вопросы улажены.

Сегодня палатки работают, цены на рынке не поднялись. На вопросы покупателей продавцы говорят, что у них вчера был санитарный день (обычно бывает не по четвергам, а по понедельникам). А также возмущаются, что какие-то пришлые люди вчера продавали на рынке огурцы по 140 рублей за килограмм (сейчас они стоят 50-60 рублей за кг), и к ним стояла очередь.