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«Забастовка» на крюковском рынке. Что это было? 21.07.2017 ZELENOGRAD.RU

20 июля палатки с овощами и фруктами на крюковском рынке не работали. Покупателям говорили о забастовке, но администрация это опровергает. Разбираемся, что произошло.

Фото: Mariya Chernovolova/ ЗелАО AUTO

Арендная торгового места на один день подорожала с 2,5 до 4 тысяч, жаловались одни продавцы покупателям. Другие говорили о неподъемной месячной аренде в 100 тысяч рублей.

В администрации рынка это опровергли. «Цены не подняли, — сказал Zelenograd.ru сотрудник администрации. — Всего лишь попросили тех, кто не слишком аккуратен в платежах, делать авансовые платежи за пять дней вперед. Люди стоят и уезжают, не заплатив. Было много неплательщиков». В руководстве рынка также отметили, что «диаспора решила немного пошантажировать администрацию — сказали, что будут саботировать работу и позовут телевидение». Сейчас спорные вопросы улажены.

Сегодня палатки работают, цены на рынке не поднялись. На вопросы покупателей продавцы говорят, что у них вчера был санитарный день (обычно бывает не по четвергам, а по понедельникам). А также возмущаются, что какие-то пришлые люди вчера продавали на рынке огурцы по 140 рублей за килограмм (сейчас они стоят 50-60 рублей за кг), и к ним стояла очередь.

Как вы оцениваете уровень цен на крюковском рынке
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