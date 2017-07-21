Плоскостную парковку открыли возле ворот регбийного стадиона в парке Победы. Въезд на стоянку — с Сосновой аллеи. Парковка доступна всем, размечена, на ней уже ставят автомобили.
«На стадионе проводятся полномасштабные соревнования, вплоть до российских, и в период их проведения вся Сосновая забивалась транспортом, проехать было невозможно», — сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель префекта Олег Панин.
Парковкой могут пользоваться и те, кто привозят детей в спортивную школу и бассейн «Орбита», и те, кто приезжает на пляж.
Парковку сделали в рамках благоустройства зоны отдыха городского пруда. Работы обошлись в 2,5 миллиона рублей.
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