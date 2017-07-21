«На стадионе проводятся полномасштабные соревнования, вплоть до российских, и в период их проведения вся Сосновая забивалась транспортом, проехать было невозможно», — сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель префекта Олег Панин.

Парковкой могут пользоваться и те, кто привозят детей в спортивную школу и бассейн «Орбита», и те, кто приезжает на пляж.