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Парковку на 48 машин сделали возле регбийного стадиона на Сосновой аллее 21.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Плоскостную парковку открыли возле ворот регбийного стадиона в парке Победы. Въезд на стоянку — с Сосновой аллеи. Парковка доступна всем, размечена, на ней уже ставят автомобили.

В префектуре считают, что парковка разгрузит Сосновую аллею во время соревнований
Фото: Zelenograd.ru

«На стадионе проводятся полномасштабные соревнования, вплоть до российских, и в период их проведения вся Сосновая забивалась транспортом, проехать было невозможно», — сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель префекта Олег Панин.

Парковкой могут пользоваться и те, кто привозят детей в спортивную школу и бассейн «Орбита», и те, кто приезжает на пляж.

Заезд со стороны Сосновой аллеи
Фото: Zelenograd.ru

Парковку сделали в рамках благоустройства зоны отдыха городского пруда. Работы обошлись в 2,5 миллиона рублей.

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