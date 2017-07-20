06.08.2017 года освобождается 9,5 кв.м на 1 этаже ТЦ «Грин» (Помещение косметики для волос «Лаборатория Красоты»). Место с хорошим трафиком.
Рядом «МясновЪ», «Отдохни» детские магазины, банкоматы, эскалатор в «Модный подвал» и на второй этаж, где расположены якорные ритейлеры «Эльдорадо» и «Кораблик».
Вся информация по телефону +7(495)775-65-05
Торговый центр «ГРИН» открыт в 2008 г. и за это время отлично зарекомендовал себя у постоянных покупателей, проживающих в Зеленоградском административном округе г. Москвы, и посетителей других районов Москвы и Подмосковья.
На 3-ех этажах ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводятсейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 50%-60%.
Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Евросеть», ТЕЛЕ 2 На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка.
В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.
Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», O`Detto, ELC-Центр раннего развития, «СамТвори» и др.
Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине LEO VENTONI, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ», профессиональную косметику для волос — в магазине «BeautyLab». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla»,"ТВОЕ","Милабель", «АННА», «Модная одежда», «Calipso», «Rieker», «VIGOSS».
03 июня 2017 года в ТЦ «Грин» в «Модном подвале» на 500 кв. метрах открылась секция торговой марки «oodji». Модный бренд представляет полный ассортимент своих коллекций. Магазин «oodji» в ТЦ «Грин» обновляет свой ассортимент ежемесячно. Сейчас «oodji» проводит сезонные акции и распродажи.
Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и«София».
Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкоматы «Сбербанк» и «МКБ».
Большой выбор чая и кофе представлен в магазине Эль Кафето на 1 этаже торгового центра.
В Ресторане «Якитория» открыта летняя веранда, с которой открывается замечательный вид на живописный пруд, расположенный рядом с зоной отдыха Зеленоградцев. Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни приятно время в кругу друзей, отметить торжество или паздник, просто вкусно покушать, выпить кофе, чай, коктейли.
Зеленоград, корпус 1550
ТЦ «Грин"
http://www.tcgreen.ru/
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8(499)502-50-05
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