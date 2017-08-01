Такое открытие сделал пассажир московского метро под ником «Заяц Безбилетникович» и показал его на конкретном примере. Он ехал из дома по делам до станции метро «Спортивная». Приехав на «Спортивную», он вышел из метро и пошёл по своим делам, а потом пошел на станцию МЦК «Лужники», находящуюся рядом. На входе в «Лужники» приложил билет к турникету, тот открылся, зафиксировав бесплатную пересадку. После чего он пошел назад, вышел из «Лужников» и через несколько минут зашел с улицы на станцию метро «Спортивная», где турникет снова открылся, восприняв проход в метро как вторую пересадку с МЦК. Дальше он снова поехал со «Спортивной» домой.