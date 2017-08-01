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Лайфхак. Как получить лишний проезд в метро с помощью МЦК 01.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Билета на одну поездку в метро может быть достаточно для двух поездок, если рядом есть станция Московского Центрального кольца. Главное уложиться в 90 минут и прикладывать билет к турникетам в правильном порядке.

Такое открытие сделал пассажир московского метро под ником «Заяц Безбилетникович» и показал его на конкретном примере. Он ехал из дома по делам до станции метро «Спортивная». Приехав на «Спортивную», он вышел из метро и пошёл по своим делам, а потом пошел на станцию МЦК «Лужники», находящуюся рядом. На входе в «Лужники» приложил билет к турникету, тот открылся, зафиксировав бесплатную пересадку. После чего он пошел назад, вышел из «Лужников» и через несколько минут зашел с улицы на станцию метро «Спортивная», где турникет снова открылся, восприняв проход в метро как вторую пересадку с МЦК. Дальше он снова поехал со «Спортивной» домой.

«По одной поездке с билета можно делать две пересадки: метро — МЦК — метро, — резюмирует пассажир. Сделано это для того, чтобы люди перемещались между разными ветками метро по МЦК, фактически совершая поездку в одну сторону с двумя пересадками. А в данном случае вы совершаете вторую поездку в сторону дома. Турникет этого не понимает».

Такой лайфхак с пересадкой полезный для вас?
Да, при случае воспользуюсь
Нет, время дороже
Не езжу на метро
Проголосовали 114 человека
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Обсуждение
Ляляка Московская
5 часов назад
А что ? - Просто и полезно , если едешь , например , типа в магазин , - вышел из метро , зашёл в МЦК , сразу вышел , потом в магазин , потом в метро ( бесплатно ))) тут , главное , успеть.
Rescuer Kozlov
3 часа назад
Я вообще считаю, что за то количество рекламы, которым напичкан городской общественный транспорт, нас должны бесплатно возить!
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