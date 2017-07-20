Тело молодой девушки «с травмами, характерными для падения с высоты», обнаружили возле корпуса 510 около часа ночи в четверг, 20 июля, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

По информации «МК», последний месяц школьница пребывала в депрессии из-за разрыва отношений с близкой подругой и в момент смерти была облачена в чёрные одежды. Накануне трагедии она находилась в компании подростков от 14 до 19 лет, которая собралась в одной из квартир многоэтажки на 12-м этаже. По некоторым данным, пишет издание, на вечеринке употребляли алкоголь.

Следственный комитет расследует обстоятельства смерти восьмиклассницы.

Напомним, за три дня до этого, 17 июля, в Зеленограде произошла другая трагедия: одиннадцатиклассница разбилась, выпав из окна десятого этажа в 16-м микрорайоне. По одной из версий, девушка тяжело восприняла расставание с бойфрендом.