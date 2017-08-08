Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Обновлённый «Терминатор 2: Судный день» покажет зеленоградский «Синемапарк» до официальной премьеры 08.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцы смогут увидеть культовый фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» в RealD 3D на экране кинотеатра «Синемапарк» в торговом центре «Зеленопарк» на неделю раньше национального проката, 19 августа в 20:00 (официальная премьера назначена на 24 августа) — только два кинотеатра сети «Синемапарк» в Москве проведут такие эксклюзивные показы.

«Легенда вернулась. Новейшие 3D-технологии от команды, работавшей над „Аватаром“, и революционные спецэффекты в одном из лучших фантастических фильмов всех времен», — сообщает киносеть.

Ревитализацию «Судного дня» режиссёр решил приурочить к 25-й годовщине выхода фильма, но к моменту выхода обновлённой картины на большие экраны ей уже исполнится 26 лет. Дата премьеры имеет особое значение: по мифологии фильма, именно в конце августа была запущена оборонительная система Скайнет с искусственным интеллектом, которая нанесла глобальный ядерный удар по человечеству.

Эксперимент по конвертированию в формат 3D своих фильмов режиссёр уже проделал в 2012 году с не менее знаменитым «Титаником». Тогда запуск фильма увенчался большим успехом: только в России кассовые сборы составили около 400 миллионов рублей. Российский прокатчик компания «Вольга» ожидает подобного и с возвращением «Терминатора».

Картина признана самой масштабной и захватывающей в киносерии, у неё четыре «Оскара» и армия фанатов, она разобрана на цитаты и породила множество косплея, инсценировок и мемов. Даже непосвящённый зритель наверняка слышал ставшую крылатой фразу «Мне нужны твоя одежда, сапоги и мотоцикл».

Билеты на культовый фильм «Терминатор 2: Судный день» уже в продаже (цена 320 рублей, можно приобрести онлайн). Для просмотра нужны специальные RealD 3D очки, которые продают за 60 рублей в кассах кинотеатра, можно принести свои.

Также «Синемапарк» разыгрывает ВКонтакте билеты на премьеру для зрителей из Зеленограда. Желающим предлагают написать в комментариях о том, почему они хотят посмотреть этот фильм, и сделать репост записи.

 Реклама
Детский сад "Домовенок" работает все лето. Принимаем детей от 1,5 лет. Объявления
Косметологический центр «Хризантема» приглашает на работу парикмахера . Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Станьте красивыми в Студии красоты «Никор». (в ТЦ "Зеленоградский" ) Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Только в июле
Медцентр открыт.

25% скидки на
комплексную чистку зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Только в июле
Медцентр открыт.

25% скидки на
комплексную чистку зубов .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама