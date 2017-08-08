«Легенда вернулась. Новейшие 3D-технологии от команды, работавшей над „Аватаром“, и революционные спецэффекты в одном из лучших фантастических фильмов всех времен», — сообщает киносеть.

Ревитализацию «Судного дня» режиссёр решил приурочить к 25-й годовщине выхода фильма, но к моменту выхода обновлённой картины на большие экраны ей уже исполнится 26 лет. Дата премьеры имеет особое значение: по мифологии фильма, именно в конце августа была запущена оборонительная система Скайнет с искусственным интеллектом, которая нанесла глобальный ядерный удар по человечеству.

Эксперимент по конвертированию в формат 3D своих фильмов режиссёр уже проделал в 2012 году с не менее знаменитым «Титаником». Тогда запуск фильма увенчался большим успехом: только в России кассовые сборы составили около 400 миллионов рублей. Российский прокатчик компания «Вольга» ожидает подобного и с возвращением «Терминатора».

Картина признана самой масштабной и захватывающей в киносерии, у неё четыре «Оскара» и армия фанатов, она разобрана на цитаты и породила множество косплея, инсценировок и мемов. Даже непосвящённый зритель наверняка слышал ставшую крылатой фразу «Мне нужны твоя одежда, сапоги и мотоцикл».

Билеты на культовый фильм «Терминатор 2: Судный день» уже в продаже (цена 320 рублей, можно приобрести онлайн). Для просмотра нужны специальные RealD 3D очки, которые продают за 60 рублей в кассах кинотеатра, можно принести свои.

Также «Синемапарк» разыгрывает ВКонтакте билеты на премьеру для зрителей из Зеленограда. Желающим предлагают написать в комментариях о том, почему они хотят посмотреть этот фильм, и сделать репост записи.