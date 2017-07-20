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На месте закрытого бара «Кружка» на площади Юности будет пивной ресторан «Колбасофф» 20.07.2017 ZELENOGRAD.RU

На площади Юности закрыли «Кружку» — один из старейших спортбаров Зеленограда, который проработал более десяти лет и пользовался популярностью у горожан. В его помещении идёт ремонт, в августе здесь собираются открыть другой пивной ресторан — сети «Колбасофф».

«Кружка» прекратила работу из-за нерентабельности, рассказывают бывшие сотрудники
Фото: Рамиля Сайдгараева/Zelenograd.ru

С ремонтом, который начался летом на площади Юности, закрытие никак не связано, как следует из комментариев в социальных сетях и из бесед с работниками бара. Постоянный посетитель «Кружки» зеленоградец Алексей Баусин прокомментировал: «Очень жаль, что закрылся любимый ресторан. Мы зависали с компанией там каждые выходные, смотрели матчи, пили пиво. Надеюсь, что „Кружка“ еще вернётся в наш город».

На вопрос, планируется ли открытие «Кружки» в другом районе Зеленограда, администрация сети ресторанов ответить затруднилась. «На сегодняшний день — нет», — прокомментировали по телефону горячей линии. Всего у сети на сегодняшний день более 30 пивных ресторанов «Кружка» по Москве и Московской области, но Зеленоград больше в этот список не входит.


Сейчас помещение бывшей «Кружки» ремонтируют в преддверии открытия там первого в Зеленограде заведения сети «Колбасофф», которое запланировано на середину августа.

Меню и цены в двух пивных ресторанах — «Кружка» и «Колбасофф» — практически одинаковые. Например, пиво «Фирменное светлое» 0,5 в «Кружке» стоит 129 рублей, а «Колбасоффе» — 145. Отличительная особенность нового заведения — фирменные колбаски (большие и маленькие, классические и оригинальные, острые и нежные, мясные и овощные), которые готовятся по секретным рецептам. В ресторанах сети «Колбасофф» регулярно проходят спортивные трансляции, гастрономические фестивали и выступления музыкальных групп.

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