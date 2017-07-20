С ремонтом, который начался летом на площади Юности, закрытие никак не связано, как следует из комментариев в социальных сетях и из бесед с работниками бара. Постоянный посетитель «Кружки» зеленоградец Алексей Баусин прокомментировал: «Очень жаль, что закрылся любимый ресторан. Мы зависали с компанией там каждые выходные, смотрели матчи, пили пиво. Надеюсь, что „Кружка“ еще вернётся в наш город».

На вопрос, планируется ли открытие «Кружки» в другом районе Зеленограда, администрация сети ресторанов ответить затруднилась. «На сегодняшний день — нет», — прокомментировали по телефону горячей линии. Всего у сети на сегодняшний день более 30 пивных ресторанов «Кружка» по Москве и Московской области, но Зеленоград больше в этот список не входит.