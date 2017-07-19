Фотографии «зеленоградского ежа» опубликовал в соцсети Вконтакте зеленоградец Вячеслав Алексеев. Компания велосипедистов проезжала вечером мимо крыльца МИЭТа и заметила рядом с институтом неожиданного лесного гостя. «Ёж скорей все пришел из леса, но мы отвезли его обратно», — рассказал молодой человек Zelenograd.ru.
Между тем, в МИЭТе продолжается приёмная кампания — подавать заявления на поступление в вуз приезжают не только зеленоградцы, но и выпускники со всей России. Так что ёжик вполне может стать её символом на это лето.
На самом деле, ежи хоть и обитают в зеленоградских лесопарках, но горожане встречают их далеко не так часто, как белок. Иногда ёжики перебегают дороги и даже оживлённые улицы с автомобильным движением (например, Московский проспект), выходят к жилью. Однако, поскольку они ведут ночной образ жизни, столкнуться с этими животными и вовремя разглядеть их не так просто. Близкое общение с ежами тоже не всегда безопасно — они часто являются переносчиками клещей или могут страдать бешенством (в 2016 году бешеный ёж покусал трёх человек в Менделеево).
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