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Электрички не будут останавливаться на станциях НАТИ и Петровско-Разумовское при движении в Москву 29 июля 19.07.2017 ZELENOGRAD.RU

На один день — это суббота — отменяют остановки всех пригородных поездов из-за модернизации пути. Попасть на эти станции можно будет только с пересадкой — доехать до Останкино и сесть на электричку в обратную сторону. Второй билет брать не нужно.

29 июля в течение всего дня будут проводиться работы по модернизации железнодорожного пути на участке Ховрино — Москва, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Чтобы попасть на станции НАТИ и Петровско-Разумовское, двигаясь из области, придется пересесть в Останкино. Оформлять новый билет не потребуется — будут действительны проездные от станций, расположенных на участке Тверь (Конаково) — Моссельмаш до НАТИ и Петровско-Разумовское.

Также 00:20 29 июля до 04:20 30 июля на участке Ховрино — Москва и Моссельмаш — Москва будут отменены около двадцати электричек. Со станции Моссельмаш 29 июля в сторону Ленинградского вокзала уехать будет нельзя, только с пересадкой на другой станции.


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