Тела двух маленьких детей нашли при тушении пожара в квартире многоэтажки в Андреевке.

В 16:09 поступил сигнал, в 16:35 огнеборцы полностью уничтожили огонь. По информации Рен ТВ, при обследовании пепелища были обнаружены обгоревшие останки малышей, полуторагодовалого и трёхлетнего.

Пожар произошёл на двух квадратных метрах в квартире на третьем этаже девятиэтажки в Андреевке, в доме 21. Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, загорелись личные вещи, но пока неизвестно, по какой причине. В этом сейчас разбирается следственный комитет.