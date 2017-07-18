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Два малыша погибли при пожаре в Андреевке 18.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Тела двух маленьких детей нашли при тушении пожара в квартире многоэтажки в Андреевке.

В 16:09 поступил сигнал, в 16:35 огнеборцы полностью уничтожили огонь. По информации Рен ТВ, при обследовании пепелища были обнаружены обгоревшие останки малышей, полуторагодовалого и трёхлетнего.

Пожар произошёл на двух квадратных метрах в квартире на третьем этаже девятиэтажки в Андреевке, в доме 21. Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, загорелись личные вещи, но пока неизвестно, по какой причине. В этом сейчас разбирается следственный комитет.

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