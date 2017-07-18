Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «Ветеран труда». В прошлом году управа района Матушкино и сотрудники социальной защиты поздравили Марию Алексеевну со столетием. Не забыли и в этом году — как пишет управа, представители власти вручили долгожительнице подарок и цветы. О семье Марии Алексеевны управа не сообщает.

В прошлом году 102-летие отметила жительница 4 микрорайона Ксения Трофимовна Нелинова.

Три года назад из жизни ушла 103-летняя зеленоградка Полина Васильевна Григорьева. У неё осталось пятьдесят потомков — дети, внуки, правнуки и праправнуки.