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Сто первый день рождения отпраздновала старейшая жительница второго микрорайона 18.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Мария Алексеевна Шершова родилась в 1916 году в Лев-Толстовском районе Липецкой области. Родители умерли, когда ей было семь лет, девочка воспитывалась в семье родственников. В начале войны была в эвакуации под Волгоградом, работала на молокозаводе. По возвращению в Москву работала на железной дороге сопровождающей почтовых вагонов. До выхода на пенсию была диспетчером в Управлении дипломатическими корпусами по линии Министерства путей сообщения.

фото: matushkino.mos.ru

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «Ветеран труда». В прошлом году управа района Матушкино и сотрудники социальной защиты поздравили Марию Алексеевну со столетием. Не забыли и в этом году — как пишет управа, представители власти вручили долгожительнице подарок и цветы. О семье Марии Алексеевны управа не сообщает.

В прошлом году 102-летие отметила жительница 4 микрорайона Ксения Трофимовна Нелинова.

Три года назад из жизни ушла 103-летняя зеленоградка Полина Васильевна Григорьева. У неё осталось пятьдесят потомков — дети, внуки, правнуки и праправнуки.

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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 20:36
Здоровья, Вам, Мария Алексеевна!
Сомневаюсь, что она читает интернет...
Поэтому желаю всем здоровья и долгой жизни.
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