Мастер-классы по будням начинаются в 15, 16 и 17 часов, по выходным добавляется еще в 18:00. В последние дни фестиваля — 5 и 6 августа — мастер-классы начнутся в 12:00 и будут идти каждый час. По выходным в 18:00 также проходят интерактивные программы, связанные с научным и инженерным творчеством. Длительность — 45 минут. Все мастер-классы рассчитаны на детей старше пяти лет. Расписание — на сайте фестиваля.

Кроме мастер-классов на Привокзальной площади с 11:00 до 21:00 откроется торговая ярмарка — палатки-избушки уже стоят под эстакадой. Власти обещают мороженое, кондитерские изделия, варенье, лимонады и фрукты.

В Москве запланирована обширная программа: воркшопы по садоводству, конкурсы, экскурсии, грандиозный бал цветов и много сладкого. Самые интересные площадки, как обычно, в центре.