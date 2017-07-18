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Бесплатные мастер-класс для детей от пяти лет начнутся 20 июля на фестивале цветов и сладостей 18.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Мастер-классы по рисованию, рукоделию, декору и цветоводству пройдут с 20 июля по 6 августа на Привокзальной площади в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем».

фото: MOS.news

Мастер-классы по будням начинаются в 15, 16 и 17 часов, по выходным добавляется еще в 18:00. В последние дни фестиваля — 5 и 6 августа — мастер-классы начнутся в 12:00 и будут идти каждый час. По выходным в 18:00 также проходят интерактивные программы, связанные с научным и инженерным творчеством. Длительность — 45 минут. Все мастер-классы рассчитаны на детей старше пяти лет. Расписание — на сайте фестиваля.

Кроме мастер-классов на Привокзальной площади с 11:00 до 21:00 откроется торговая ярмарка — палатки-избушки уже стоят под эстакадой. Власти обещают мороженое, кондитерские изделия, варенье, лимонады и фрукты.

В Москве запланирована обширная программа: воркшопы по садоводству, конкурсы, экскурсии, грандиозный бал цветов и много сладкого. Самые интересные площадки, как обычно, в центре.

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