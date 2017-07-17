В субботу, 15 июля на столичную акцию «Московский пленэр», посвященную творчеству Ивану Айвазовского, на Городском пруду в Зеленограде собрались любители и профессионалы, чтобы попробовать нарисовать пейзаж с натуры. С 10:00 до 12:00 в парке Победы, у нижней части каскада фонтанов, мастер-класс для них провёл преподаватель рисунка, живописи и композиции Детской художественной школы № 9 Олег Кузнецов.
Все необходимые для рисования инструменты — мольберты, холсты, карандаши и прочее — предоставили участникам на месте. Погода выдалась подходящая и для творчества, и для прогулок. Корреспондент Zelenograd.ru Рамиля Сайдгараева расспросила художников о впечатлениях от пленэра и о тонкостях рисования, а ведущего — о первом опыте проведения открытого мастер-класса для горожан.
Олег Кузнецов в течение 28 лет был директором Детской художественной школы. «Этим летом я провел уже несколько пленэров в Ростове Великом и Суздале, — рассказал он. — Сегодня у меня особо приятная миссия — пленэр для жителей родного города. Я рад, что акция состоялась в Зеленограде, рядом с водоёмом, при солнечной погоде. Хорошо, что люди пришли и решили попробовать себя».
Для рисования выбрали уголь, потому что это удобный и доступный материал, которым можно быстро и эффективно работать: штриховать, растирать, осваивать разные приёмы. Уголь используют во всех художественных учебных заведениях, у него очень много возможностей.
Задание было одно: нарисовать пейзаж. Природа, волны, рябь на воде, отражения — всё способствовало развитию художественного творчества и воображения. Графическая работа показалась участникам акции интересной и новой.
«Художественная школа летом рисует на территории города и своим присутствием уже украшает Зеленоград, — поделился преподаватель. — Я думаю, что сегодняшний мастер-класс, который был дебютом, и мы обязательно продолжим на других подобных акциях».
34-летняя жительница Зеленограда узнала об акции из новости Zelenograd.ru и заинтересовалась мероприятием. Рисует она много и часто, но только для себя, поскольку работает в сфере, не связанной с искусством. На подобном мероприятии оказалась впервые.
Четырнадцатилетних Ксюшу и Полину, учениц школы 2045, объединяет любовь к рисованию. Полина перешла на третий курс художественной школы № 9, любит рисовать портреты акварелью. Ксюша самоучка, рисует для себя, предпочитает писать натюрморты.
Двадцатидвухлетний Игорь учится в МИЭТе на факультете МПИТК. В 2011 году закончил художественную школу под руководством Олега Кузнецова и с тех пор особо не рисовал. «Я прочитал материал на Zelenograd.ru о предстоящем пленэре, — рассказал Игорь, — узнал, что мастер-класс будет проводить мой учитель, и решил прийти».
На рисунок у него ушло полтора часа, углём рисовал впервые. Мастер не поправлял Игоря, а только периодически смотрел и давал дельные советы.
Пятилетняя Алиса пришла с бабушкой за 10 минут до окончания акции. Ей с удовольствием предоставили мольберт и цветные карандаши. Рисовала Алиса солнце, цветы, небо и грозовую тучу, которая к тому времени появилась на небе. Девочка любит рисовать карандашами: «Они не так мазюкают как фломастеры», — серьёзно заметила Алиса.
После 12 часов участники акции стали расходиться. Мастер смотрел готовые картины, указывал на ошибки, поправлял недочеты. Как только последняя картина была готова, начался дождь. Довольные художники, спрятав свои работы, побежали домой.
Организатором акции, а парке Победы выступил ДК (КЦ) «Зеленоград». В этот день «Московские пленэры» состоялись еще на двух зеленоградских площадках, на Школьном озере и на Михайловских прудах. В «Озеропарке» возле Школьного озера КЦ «Доброволец» устроил бесплатные открытые уроки рисования и мастер-классы по изготовлению цветов из конфет и росписи в стиле «Гжель», а также выставку фотографий — «Фотосушку».
В дальнейшем художественная школа и культурные центры Зеленограда планируют повторять подобные пленэры на улицах города.
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