«Особо приятная миссия — пленэр для жителей родного города»

Олег Кузнецов в течение 28 лет был директором Детской художественной школы. «Этим летом я провел уже несколько пленэров в Ростове Великом и Суздале, — рассказал он. — Сегодня у меня особо приятная миссия — пленэр для жителей родного города. Я рад, что акция состоялась в Зеленограде, рядом с водоёмом, при солнечной погоде. Хорошо, что люди пришли и решили попробовать себя».

Для рисования выбрали уголь, потому что это удобный и доступный материал, которым можно быстро и эффективно работать: штриховать, растирать, осваивать разные приёмы. Уголь используют во всех художественных учебных заведениях, у него очень много возможностей.