Неизвестные проникли в частный дом и похитили у хозяев 50 тысяч долларов, после чего скрылись на припаркованном у жилища Volvo.

Инцидент произошёл в семь утра во вторник, 11 июля, в деревне Елизарово Солнечногорского района, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Налётчиков было пятеро или шестеро. По информации телеканала «360», во время ограбления хозяева находились дома. Под угрозой физической расправы супруги отдали деньги. Покинув дом, преступники вдобавок угнали стоявший во дворе автомобиль.

Серия похожих разбоев произошла в Солнечногорском районе близ Зеленограда в конце марта — начале апреля этого года. Бандиты ограбили несколько частных домов в деревнях Жилино и Голубое. Угрожая хозяевам, злоумышленники похитили у своих жертв деньги и ювелирные украшения.

Местные жители рассказали Zelenograd.ru, что подобные преступления в марте-апреле случились также в Андреевке и Горетовке.