Все привыкли, что в Зеленограде чуть ли не на каждом дереве рано или поздно можно увидеть белку. А вот куница встречается гораздо реже — их видели буквально несколько раз. На днях повезло Татьяне, которая в своем инстаграме опубликовала фотографию, сделанную в лесу в 8 микрорайоне. Очень редко в зеленоградском лесопарке можно увидеть и других млекопитающих семейства куньих — ласку и горностая.
Расскажите, каких необычных животных вы встречали в зеленоградских лесах?
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