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Куницу обнаружили в зеленоградском лесопарке. Фото и видео 11.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Все привыкли, что в Зеленограде чуть ли не на каждом дереве рано или поздно можно увидеть белку. А вот куница встречается гораздо реже — их видели буквально несколько раз. На днях повезло Татьяне, которая в своем инстаграме опубликовала фотографию, сделанную в лесу в 8 микрорайоне. Очень редко в зеленоградском лесопарке можно увидеть и других млекопитающих семейства куньих — ласку и горностая.

Расскажите, каких необычных животных вы встречали в зеленоградских лесах?

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