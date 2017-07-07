Все привыкли, что в Зеленограде чуть ли не на каждом дереве рано или поздно можно увидеть белку. А вот куница встречается гораздо реже — их видели буквально несколько раз. На днях повезло Татьяне, которая в своем инстаграме опубликовала фотографию, сделанную в лесу в 8 микрорайоне. Очень редко в зеленоградском лесопарке можно увидеть и других млекопитающих семейства куньих — ласку и горностая.