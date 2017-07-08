1 комментарий
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На Московском проспекте на переходе сбили девушку 08.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Девушка попала под машину, переходя дорогу по «зебре» на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда.

Дорожный инцидент произошёл около половины седьмого вечера в субботу, 8 июня, рядом с «Азбукой вкуса». Land Cruiser Prado под управлением 51-летнего водителя, по предварительной информации, не предоставил преимущество пешеходу и совершил наезд на 22-летнюю девушку, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

На место происшествия приехали реанимобиль и «скорая». По словам очевидца, у пострадавшей голова в крови. С различными травмами девушку доставили в больницу.

Kate Kulikova / vk.com/zelaoauto
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Обсуждение
Ирина Горячева
2 часа назад
Ну так надо смотреть по сторонам когда переходишь дорогу, даже по светофору. А тут просто зебра...
Водилы пешеходов людьми не считают! Типа, я еду, а вы все в сторону. Даже на регулируемых светофорах.
Пример: буквально несколько дней назад, мне как пешеходу загорается "зелёный человечек" и я начинаю переходить улицу, но тут едет "..."( очень нехороший человек) не обращая вниманий на сигналы светофора. Если бы я не посмотрела бы направо - сейчас бы не писала бы этот комментарий. И таких идиотов,для которых нет светофоров к сожалению много...
А уж "зебры"...без комментариев

Но в основном это приехавшие из Москвы.
У них нет в понимании как это притормозить перед "зеброй" (попробуйте перейти 2-х полосную дорогу в Москве по зебре))))))) То есть полоса в ону сторону и полоса в другую. Долго будете ждать и пытаться перейти - не уступят, даже на "зебре".
В этом году уже несколько раз с этим сталкивалась
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