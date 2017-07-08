Девушка попала под машину, переходя дорогу по «зебре» на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда.

Дорожный инцидент произошёл около половины седьмого вечера в субботу, 8 июня, рядом с «Азбукой вкуса». Land Cruiser Prado под управлением 51-летнего водителя, по предварительной информации, не предоставил преимущество пешеходу и совершил наезд на 22-летнюю девушку, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

На место происшествия приехали реанимобиль и «скорая». По словам очевидца, у пострадавшей голова в крови. С различными травмами девушку доставили в больницу.