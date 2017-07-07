Полчаса вниз головой висел за окном своей квартиры 55-летний житель корпуса 2014. В пятницу, 7 июля, около четырёх утра патрульные полицейские случайно заметили человека, висящего на одной ноге за балконом на 9-м этаже.
О подробностях происшествия сообщает «МК». Вычислив квартиру, полицейские поднялись на этаж и позвонили в дверь. Им открыл молодой человек, который оказался сыном мужчины за окном. Он в тот момент спал и не знал о произошедшем.
Когда все прошли на балкон, то обнаружили, что хозяин квартиры удерживается от падения, случайно зацепившись за оконную створку тремя пальцами ноги, пишет издание. Полицейские обвязали мужчину верёвкой и втащили его на балкон.
По информации «МК», зеленоградец объяснил своим спасителям, что пытался расстаться с жизнью, поскольку рано вышел на пенсию, чувствовал себя невостребованным и не хотел быть обузой семье.
Придя к выводу, что у мужчины случилось душевное расстройство, его госпитализировали в психиатрическую больницу. Кроме душевной травмы, у пострадавшего также вывих пальцев нижней конечности.
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