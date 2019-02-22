Комментировать
Припаркованные на Центральной площади автомобили эвакуируют 23 февраля 22.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Въезд на Центральную площадь закроют в 9 утра 23 февраля. Одновременно с площади начнут перемещать припаркованные там транспортные средства. Это связано с подготовкой и проведением в День защитников Отечества праздничного салюта.

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть предельно внимательными, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Салют в Зеленограде начнется в 21:00 в парке Победы и продлится около десяти минут.

Читайте также
23 февраля в парке Победы прогремит салют
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В феврале и всегда!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама