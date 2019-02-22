23 февраля в парке Победы прогремит салют
Въезд на Центральную площадь закроют в 9 утра 23 февраля. Одновременно с площади начнут перемещать припаркованные там транспортные средства. Это связано с подготовкой и проведением в День защитников Отечества праздничного салюта.
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть предельно внимательными, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
Салют в Зеленограде начнется в 21:00 в парке Победы и продлится около десяти минут.
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