Въезд на Центральную площадь закроют в 9 утра 23 февраля. Одновременно с площади начнут перемещать припаркованные там транспортные средства. Это связано с подготовкой и проведением в День защитников Отечества праздничного салюта.

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть предельно внимательными, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Салют в Зеленограде начнется в 21:00 в парке Победы и продлится около десяти минут.