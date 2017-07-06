Грузовой фургон Mercedes и легковой автомобиль Kia Ceed, в котором находился ребёнок, столкнулись на Центральном проспекте.

Авария случилась напротив корпуса 435, рядом с автобусной остановкой «Дом быта», около 15:43 в четверг, 6 июля, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

По предварительной версии, грузовичок занесло на встречную полосу и развернуло, когда он тормозил перед светофором на пересечении Центрального проспекта с Яблоневой аллеей. Потеряв управление, фургон врезался в легковушку, в которой находились управлявшая автомобилем молодая женщина и её дочь дошкольного возраста. Девочка, к счастью, сидела в детском автокресле и была пристёгнута ремнями безопасности.

Помощь прибывших на место медиков «скорой» не потребовалась никому из участников ДТП.