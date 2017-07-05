Водитель должен остановить автобус? Да. Он руководствуется своей должностной инструкцией, а она предписывает остановить автобус, если поступило сообщение о резком ухудшении самочувствия пассажира. Дальше водитель должен передать информацию об этом диспетчеру и следовать его указаниям. Что такое «резкое ухудшение», не уточняется. Видимо, это на усмотрение водителя.

А где он может остановиться? Судя по лаконичному ответу транспортного предприятия — где угодно, хоть посреди дороги.

Что сделает диспетчер? При необходимости он вызовет к автобусу «скорую помощь» и, если нужно, полицию (разные бывают случаи).



Что делать остальным пассажирам? Если случилась вынужденная долгая остановка, другие пассажиры могут беспрепятственно выйти из автобуса. Что такое «долгая остановка», не уточняется.

Всегда ли водители автобусов следуют инструкции? Похоже, что нет. На днях беременная женщина пожаловалась на водителя 400-го автобуса. Когда ей стало плохо, тот отказался высаживать её даже на ближайшей остановке (которой нет в его маршруте). Она несколько раз просила, но водитель мотал головой и ехал дальше. «Я ему сказала, что сейчас потеряю сознание, … он сказал, что остановит только на той остановке, на которой ему положено». По словам пассажирки, затем водитель предложил вызвать «скорую помощь».

Получается, что в этом случае водитель нарушил инструкцию дважды: не остановил автобус, когда пассажиру стало плохо, и не сообщил об этом диспетчеру.

Водитель действительно не имеет права останавливаться в экстренной ситуации на «чужих» остановках? На этот вопрос в Мосгортрансе ответили уклончиво. Лишь отметили, что водитель обязан производить посадку и высадку пассажиров на всех остановках, закрепленных за конкретным маршрутом. А как быть с «чужой» остановкой по пути, непонятно.



Так что же делать? Инструкция не может описать все ситуации и заменить собой порядочность и сочувствие. Иногда лучше поступать по рецепту Петра I: «Не держаться правил, яко слепой — стены. Ибо в правилах порядки писаны, а времён и случаев — нет».