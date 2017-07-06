35-летний Леонид Овруцкий имеет дирижерско-хоровое и вокальное образование, вырос в семье музыкантов. До создания вокального квартета работал ассистентом режиссера Кирилла Серебренникова, несколько лет пел в оперном театре «Геликон опера», стажировался в качестве дирижера в оркестре Владимира Спивакова, участвовал в постановке Мариинского театра «Фальстаф» Джузеппе Верди. Более 15 лет занимается организацией культурных мероприятий.

«Новая работа в культурном центре „Зеленоград“ безусловно интересна, — рассказал Zelenograd.ru Леонид Овруцкий. — Этот вид деятельности мне хорошо знаком, и когда поступило предложение от Департамента культуры, я с радостью согласился».

Группа «Кватро», в которой поет Овруцкий, создана выпускниками хоровой академии в 2003 году и вполне успешно существует на сцене. Квартет активно гастролирует, но Леонид не собирается покидать коллектив после нового назначения.

«Моё согласие на должность заместителя директора КЦ „Зеленоград“ подразумевало такое совмещение, — сказал Овруцкий. — Тем более, что в этом и заключалась идея департамента культуры — привлекать творческих деятелей, которые востребованы в культурной индустрии, тех, кто знает её нюансы не понаслышке. Будем стремиться к тому, чтобы культурный центр стал местом, в котором люди могли бы развиваться и творчески, и интеллектуально».

Новый художественный руководитель ДК отметил, что в течение нескольких лет активно участвовал в создании и продвижении различных инициатив и социо-культурных проектов («Вечному городу — вечная музыка», «Внуки ветеранам», «Нескучная классика» и других), но «Кватро» остается для него творческим средоточием, дающим силы для новых идей.



До Леонида Овруцкого художественным руководителем ДК была Ирина Антонова, ранее руководившая окружным управлением культуры.