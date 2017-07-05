В ландшафтном «Озеропарке» (у корпуса 1002) развернутся порядка 50 бесплатных мастер-классов, лекций, творческих и спортивных активностей для любого возраста. Гостям обещают восемь часов музыки в стиле funk и hip-hop нон-стоп. Молодёжный фестиваль Funday уже второй год проводит культурный центр «Доброволец». Цели благотворительные — в этот раз будут собирать помощь для малоимущих (в фонд Доктора Лизы) и для бездомных животных (в фонд «Ника»).
Как Zelenograd.ru рассказали в «Добровольце», музыкальная часть фестиваля обещает быть интересной. Сергей Дедов из Dedov Drums подготовил специальную показательную программу, а для тех, кто хочет научиться так же круто играть на барабанах, проведёт два-мастер-класса в 14:30 и 16:30. Музыканты группы перкуссионистов Le Principe De L’Afrique покажут, как играют на этнических барабанах и научат африканской перкуссии (14:30). На сцене выступят профессиональные диджеи: DJ Vova Mal, DJ Pasha Shiev и DJ Mahov. Пройдут мастер-классы по диджеингу от DJ-школы PRO.
В течение всего дня с 12:00 до 20:00 на фестивале будут работать прокат веломобилей, петанк от бильярдного клуба «Штос». Мотошкола Motopraktika расскажет о технике безопасности за рулём, научит ездить верхом на мотобайке, а опытные наездники покатают детей на мотоциклах. Бойцовский клуб «Олимп» проведёт мастер-классы и показательные выступления по самообороне и MMA.
Барбершоп Goodson Barbershop проведёт мастер-класс по мужской стрижке, а профи салонов красоты Arin West и O'lala! научат плести косы, покажут технику модного летнего макияжа, а также расскажут, как делать педикюр и наносить моментальный загар (с 13:00 до 18:30).
В программе фестиваля — гаражная распродажа вещей, бывших в употреблении и сохранивших хорошее качество. Такие распродажи проходят в Зеленограде уже не в первый раз.
Творчески настроенных гостей ждут мастер классы по оригами (13:00), свитдизайну (14:00), плетению ловца снов (15:00), живописи (с 13:00 до 17:00). Фотограф Алина Паскеева проведёт две съёмки: Summer Beauty и Moto Sport (с 12:00 до 17:00). А Алексей Бойко, основатель студии дизайна интерьеров 41Group, прочитает лекцию для участников фестиваля «Современный дизайн интерьера: его тенденции и реализация» (17:00).
Для поклонников восточных практик и желающих расслабить тело и настроиться на здоровый лад устроят воркшопы по йоге и танцевальной импровизации, медитативное плетение мандалы (с 12:00 до 20:00) и чайную церемонию (в 19:00) от йога-клуба «Процветание». А спортклуб Alex Fitness проведёт четыре бесплатных мастер-класса по функциональному тренингу, аэробике, зумбе и стрип-дэнсу (с 16:30 до 20:00).
Детей будет развлекать город профессий «КидБург», где они смогут попробовать побыть врачами, экологами и кассирами-операционистами. А для сладкоежек сюрприз придумала кондитерская Juli Sweets: в 14:00 состоится розыгрыш трёх сертификатов на капкейки, тортики и скидку.
Как это было в прошлом году:
Организаторы называют фестиваль FunDay площадкой для дружеских встреч, новых знакомств и активного образа жизни. Здесь каждый сможет найти что-то по вкусу, заняться уже любимым делом или найти новое интересное хобби.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮЛЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.