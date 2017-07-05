В течение всего дня с 12:00 до 20:00 на фестивале будут работать прокат веломобилей, петанк от бильярдного клуба «Штос». Мотошкола Motopraktika расскажет о технике безопасности за рулём, научит ездить верхом на мотобайке, а опытные наездники покатают детей на мотоциклах. Бойцовский клуб «Олимп» проведёт мастер-классы и показательные выступления по самообороне и MMA.

Барбершоп Goodson Barbershop проведёт мастер-класс по мужской стрижке, а профи салонов красоты Arin West и O'lala! научат плести косы, покажут технику модного летнего макияжа, а также расскажут, как делать педикюр и наносить моментальный загар (с 13:00 до 18:30).

В программе фестиваля — гаражная распродажа вещей, бывших в употреблении и сохранивших хорошее качество. Такие распродажи проходят в Зеленограде уже не в первый раз.

Творчески настроенных гостей ждут мастер классы по оригами (13:00), свитдизайну (14:00), плетению ловца снов (15:00), живописи (с 13:00 до 17:00). Фотограф Алина Паскеева проведёт две съёмки: Summer Beauty и Moto Sport (с 12:00 до 17:00). А Алексей Бойко, основатель студии дизайна интерьеров 41Group, прочитает лекцию для участников фестиваля «Современный дизайн интерьера: его тенденции и реализация» (17:00).

Для поклонников восточных практик и желающих расслабить тело и настроиться на здоровый лад устроят воркшопы по йоге и танцевальной импровизации, медитативное плетение мандалы (с 12:00 до 20:00) и чайную церемонию (в 19:00) от йога-клуба «Процветание». А спортклуб Alex Fitness проведёт четыре бесплатных мастер-класса по функциональному тренингу, аэробике, зумбе и стрип-дэнсу (с 16:30 до 20:00).

Детей будет развлекать город профессий «КидБург», где они смогут попробовать побыть врачами, экологами и кассирами-операционистами. А для сладкоежек сюрприз придумала кондитерская Juli Sweets: в 14:00 состоится розыгрыш трёх сертификатов на капкейки, тортики и скидку.

Как это было в прошлом году: