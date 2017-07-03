Как ранее написало клинское издание «Серп и молот», на двух улицах горячую воду планово отключили 13 июня. Снова включить должны были через две недели, 27-го. Однако этого не случилось. Тогда горожане обратились в администрацию с вопросом «почему и когда?».

На что получили разъяснение, что во всём виноват собственник котельных, которые принадлежат частной компании. Компания крупно задолжала городу, не оплачивая энергоресурсы. Администрация заверила, что ведёт переговоры о возобновлении поставок газа, чтобы до 1 июля горячая вода в кранах появилась, а за непредоставленную коммунальную услугу пообещала сделать перерасчёт, пишет издание.

Утром в понедельник, 3 июля, горячая вода в жилых домах по-прежнему не появилась. И тогда клинчане пошли на отчаянную меру — перекрыли движение по Ленинградскому шоссе, чтобы наконец привлечь внимание чиновников и общественности.