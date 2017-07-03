Ленинградское шоссе перекрыли митингующие клинчане, возмущённые отсутствием в их домах воды. Автомобилисты вынуждены искать пути объезда, где также наблюдается затруднённое движение. На акцию протеста вышло более полутора сотен человек.
Бунт в возглавляемом "фигурантами игорного дела прокуроров" Клину. Люди, возмущенные отсутствием горячей воды, перекрыли Ленинградское шоссе pic.twitter.com/bka7DGBT9a— Клинское телевидение (@TVklin) 3 июля 2017 г.
Как ранее написало клинское издание «Серп и молот», на двух улицах горячую воду планово отключили 13 июня. Снова включить должны были через две недели, 27-го. Однако этого не случилось. Тогда горожане обратились в администрацию с вопросом «почему и когда?».
На что получили разъяснение, что во всём виноват собственник котельных, которые принадлежат частной компании. Компания крупно задолжала городу, не оплачивая энергоресурсы. Администрация заверила, что ведёт переговоры о возобновлении поставок газа, чтобы до 1 июля горячая вода в кранах появилась, а за непредоставленную коммунальную услугу пообещала сделать перерасчёт, пишет издание.
Утром в понедельник, 3 июля, горячая вода в жилых домах по-прежнему не появилась. И тогда клинчане пошли на отчаянную меру — перекрыли движение по Ленинградскому шоссе, чтобы наконец привлечь внимание чиновников и общественности.
Как рассказывают очевидцы в сообществе «Подслушано в Клину» во «ВКонтакте», акция протеста началась около двенадцати часов дня. Примерно через час-полтора приехали представители администрации и прокуратуры. Чиновница, со слов источника, якобы сказала: «Хоть расстреляйте меня — воду не дадут». Прокурор, в свою очередь, собирал какие-то подписи и заявления, говорит очевидец.
В полиции Zelenograd.ru сообщили, что собравшиеся вели себя мирно, беспорядков не было и обошлось без задержаний.
К двум часам дня люди полностью открыли Ленинградку для проезда автомобилей. Однако горячая вода по-прежнему отсутствует, и на следующую акцию протеста тем же вечером горожане собрались уже у котельной.
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Интересно, сколько продержались в Клину?