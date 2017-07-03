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Ленинградское шоссе перекрыли митингующие жители Клина 03.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Ленинградское шоссе перекрыли митингующие клинчане, возмущённые отсутствием в их домах воды. Автомобилисты вынуждены искать пути объезда, где также наблюдается затруднённое движение. На акцию протеста вышло более полутора сотен человек.

Как ранее написало клинское издание «Серп и молот», на двух улицах горячую воду планово отключили 13 июня. Снова включить должны были через две недели, 27-го. Однако этого не случилось. Тогда горожане обратились в администрацию с вопросом «почему и когда?».

На что получили разъяснение, что во всём виноват собственник котельных, которые принадлежат частной компании. Компания крупно задолжала городу, не оплачивая энергоресурсы. Администрация заверила, что ведёт переговоры о возобновлении поставок газа, чтобы до 1 июля горячая вода в кранах появилась, а за непредоставленную коммунальную услугу пообещала сделать перерасчёт, пишет издание.

Утром в понедельник, 3 июля, горячая вода в жилых домах по-прежнему не появилась. И тогда клинчане пошли на отчаянную меру — перекрыли движение по Ленинградскому шоссе, чтобы наконец привлечь внимание чиновников и общественности.

Клинское телевидение / twitter.com/TVklin

Как рассказывают очевидцы в сообществе «Подслушано в Клину» во «ВКонтакте», акция протеста началась около двенадцати часов дня. Примерно через час-полтора приехали представители администрации и прокуратуры. Чиновница, со слов источника, якобы сказала: «Хоть расстреляйте меня — воду не дадут». Прокурор, в свою очередь, собирал какие-то подписи и заявления, говорит очевидец.

В полиции Zelenograd.ru сообщили, что собравшиеся вели себя мирно, беспорядков не было и обошлось без задержаний.

К двум часам дня люди полностью открыли Ленинградку для проезда автомобилей. Однако горячая вода по-прежнему отсутствует, и на следующую акцию протеста тем же вечером горожане собрались уже у котельной.

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Обсуждение
Михаил Горюнов
Вчера, 17:20
В Солнечногорске подобные акции проходили максимум 10-15 минут.
Интересно, сколько продержались в Клину?
Ирина Арндт
Вчера, 18:01
Ну а что людям делать то? Не одобряю конечно, т.к. многие пострадают, опаздают...Но сидеть сложа руки тоже не стоит. Сегодня власть только митингов боится...Получайте!
Сергей Бугрей
Вчера, 19:44
Если жители каждой из улиц за задержку подачи только горячей воды будут федеральные трассы перекрывать, это уже бардаком в государстве называться может. Холодную то им никто не перекрыл. Инициаторов перекрытия надо привлекать вместе с виновниками срыва сроков подачи горячей воды.
Дмитрий Иванов
Вчера, 20:02
Правильно люди сделали, понимаю их. В области творится полный беспредел - и ситуация со свалкой, когда президенту пришлось дважды обратить свое внимание - только подтверждает. У нас в Менделеево тоже - отключили воду две недели назад, в 7 утра. Должны были включить сегодня - собирались в 17, в итоге воды вообще нет. Никаких объявлений ни об отключении, ни о включении вообще в поселке. Все хозяева, короли, на людей всем глубоко.
Михаил Горюнов
Вчера, 23:05
Ну а что людям делать то?
Конечно, ленинградку проще перекрыть, чем составить/вложиться немного на коллективный иск в суд.
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