1 комментарий
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У ворот зеленоградской больницы запретят парковаться, чтобы не мешать «скорой помощи» 29.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Личный транспорт очень мешает доставлять больных в приемное отделение, говорит администрация больницы. Поэтому возле ворот запретят остановку автомобилей — месяца через полтора. Также запретят парковку у женской консультации, расположенной в ста метрах от больницы.

Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения после обращения руководства больницы. Сейчас машины могут заезжать на парковку возле станционара, двигаясь в обоих направлениях по Каштановой аллее. Иногда автомобили ставят прямо на «зебру» или близко к воротам больницы.

Скопление машин у ворот назвали «крайне напряженной обстановкой» и отметили, что ситуация «делает невозможным экстренную доставку тяжелобольных в приемное отделение больницы и напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья пациентов».

Решено разделить здесь потоки движения и поставить знаки «Въезд запрещен» с табличкой «Кроме служебного транспорта» и «Остановка запрещена». Такие же знаки поставят возле женской консультации, которая расположена в двухстах метрах от больницы. Знаки дополнят табличкой «Работает эвакуатор».

В течение месяца подготовят техническое задание на установку дорожных знаков, еще две недели дается на собственно установку. На парковке возле ворот больнице поставят сигнальные столбики, это поручено сделать управе района Савелки.


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Обсуждение
Майкл Маерс
6 часов назад
Там паркуются и жители 7 района и задолбали нелегальные таксисты,которые как саранча налетают около ворот и предлагают подвезти.
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