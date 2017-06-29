Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения после обращения руководства больницы. Сейчас машины могут заезжать на парковку возле станционара, двигаясь в обоих направлениях по Каштановой аллее. Иногда автомобили ставят прямо на «зебру» или близко к воротам больницы.

Скопление машин у ворот назвали «крайне напряженной обстановкой» и отметили, что ситуация «делает невозможным экстренную доставку тяжелобольных в приемное отделение больницы и напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья пациентов».

Решено разделить здесь потоки движения и поставить знаки «Въезд запрещен» с табличкой «Кроме служебного транспорта» и «Остановка запрещена». Такие же знаки поставят возле женской консультации, которая расположена в двухстах метрах от больницы. Знаки дополнят табличкой «Работает эвакуатор».

В течение месяца подготовят техническое задание на установку дорожных знаков, еще две недели дается на собственно установку. На парковке возле ворот больнице поставят сигнальные столбики, это поручено сделать управе района Савелки.



