Чтобы научить работать, реализовывать амбиции и вкладывать в проект душу

Как создавались студенческие проекты, какая доля реальности в них заложена и при каких условиях они могли бы воплотиться в жизнь — об этом Zelenograd.ru рассказала Анна Шейко, руководитель всех четырёх проектов, доцент кафедры Инженерной графики и дизайна МИЭТ.

— В работах ребят отразилось желание изменить парки в сторону большей функциональности и предложить горожанам совершенно новые решения, которые совместят в себе традиционное представление о парках и предоставят всем категориям жителей много новых возможностей досуга на свежем воздухе.

Эти проекты выполнялись в течение года, сначала как курсовые работы, в дальнейшем переросшие в выпускную квалификационную работу. Проекты очень объемные и потребовали от авторов огромной концентрации сил — ведь это демонстрация всего того, чему они научились за четыре года. Огромную роль в данном случае играют амбиции авторов, помноженные на трудолюбие, которое потребовалось для создания трехмерных моделей.

Разумеется, для проектов использованы геоподосновы — чертежи территории, которые студентам необходимо порой находить самостоятельно, но по некоторым объектам у нас эта документация уже есть, и мы ей пользуемся. Несколько лет назад наши студенты обращались в «Зеленоградпроект», там им шли навстречу и давали скопировать планы территорий, сейчас все стало значительно сложнее, много документов в этой организации ушло в архив, теперь просто так студентам ничего давать не хотят.

Выбор места для проектирования — по личному желанию студентов. Мы приветствуем проекты, связанные с Зеленоградом, поскольку в этом случае студенты могут посетить место, посмотреть, узнать, что там происходит, почувствовать и понять дух, образ места. Как там ходят люди, где протоптаны тропинки, кто посещает, чем занимается, что можно было бы привнести. И очень часто студенты останавливаются на каких-то близких им самим местах, которые хотелось бы улучшить, представить их развитие. При этом мы выбираем такие, которые интересны в плане переделки — если все и так хорошо, зачем менять? К тому же, в Зеленограде есть и исторические места, к облику которых нужно относиться осторожно. Поэтому самое лучшее место для нас — это пустырь, где можно отпустить свою фантазию на волю.

Городской пруд — это вообще одна из любимых тем, почти каждый год кто-нибудь желает высказать свое мнение, и это очень интересно. Но каждый проект получается уникальным, потому как повторяться нельзя и надо придумать что-то такое, чего еще не делали.

Все эти проекты — действительно виртуальные мечты, вряд ли они когда-нибудь станут реальностью. Но работа над таким масштабным проектом обучает студента самому главному в работу дизайнера — решать задачу, овладевать инструментарием и планировать свою работу. Естественно, они проработаны только до стадии концептуального проекта, и, если такой проект будет воплощаться в жизнь, то рабочую документацию такого масштабного проекта должно выполнять целое бюро. Но именно на стадии концептуального проекта определяется, как будет выглядеть объект проектирования, какие функции будут в него заложены, какие задачи он будет выполнять. И лишь потом уже проектировщики различных специальностей разрабатывают подробную документацию.

Дизайнер создаёт внешний вид объекта, ту часть, которую видит пользователь, закладывая характеристики, делающие объект возможным для использования, интересным, обладающим душой и чувствами. Естественно, не забывая о том, что всё это должно быть выполнимо. А преподаватель, если честно, тоже вкладывает в эти проекты столько своих душевных сил, что за неделю до защиты уже выматывается не меньше студентов.