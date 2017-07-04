В конце июня в МИЭТе прошли традиционные защиты выпускных работ будущих бакалавров факультета Дизайн, открытые для всех зрителей. Несколько проектов средового дизайна напрямую касались Зеленограда: студенты показали, как они видят развитие общественных рекреационных пространств города на Большом городском пруду и на Школьном озере. Фантазия дизайнеров не обошла и бывший санаторий «Энергия» неподалеку от города — в недалеком будущем он может стать студенческим общежитием и оздоровительным комплексом вуза. Давайте вместе с миэтовцами помечтаем, какими прекрасными могли бы стать эти знакомые всем места.
На заброшенную территорию возле городского пруда, на противоположном берегу от МИЭТа, студенты-дизайнеры обращают внимание уже не первый раз. В этом году Владислав Цуркан предложил превратить её в общественное пространство, где могли бы проводить свободное время горожане любого возраста, посещая концерты и выставки. Свой «Эскизный проект городской рекреационной зоны» он назвал «Люминопарк».
Уникальное оформление локаций парка создаёт творческую атмосферу, превращая прогулку по дорожкам между ними в сказочное путешествие. Романтические решение набережной с отдельными платформами, волшебный лес, загадочный подвесной мост должны вырвать посетителя из повседневности и завлечь в удивительную игру, которая происходит в реальном мире. В мощении аллей и дорожек парка использованы красочные художественные приемы и комбинации из множества различных материалов: дерева, плитки, металла и вкраплений люминофоров.
Основная изобразительная идея — в использовании огромного количества разнообразных светильников, осветительных систем и светонесущих материалов, чтобы в темное время суток парк был даже более привлекательным для романтичных прогулок. Продуман доступ на все аллеи и площадки парка для маломобильных посетителей.
Над той же территорией возле городского пруда поработала Диана Норикян в своём дипломном проекте — «Проект организации эколого-образовательного парка на территории, примыкающей к Большому городскому пруду в Зеленограде» для экологического просвещения жителей города.
В состав парка входит дендропарк, площадки для демонстрации технологий экономичного природопользования, оборудование для получения «зеленой энергии» — все то, о чем многие слышали, но ни разу не видели. Есть и специальный эко-огород, демонстрирующий, как может быть организован огород будущего.
Для любителей спорта заложены спортивные площадки и даже специальный циклический беговой маршрут с подогревом поверхности в зимнее время. Предусмотрены и площадки с беседками для пикников, прокат велосипедов, лодочная станция, открытая концертная площадка и обзорная площадка.
Особая роль в парке отведена воде. По всей главной аллее парка посетителя сопровождают различные водные объекты: дождевые сады, каскад, арочные фонтаны. И завершает тему воды набережная и мультимедийный фонтан в окружении плавучих фонтанов — на его водяную завесу в темное время суток может проецироваться изображение.
Расширить возможности отдыха на Школьном озере Задумала Юлия Морозова — её «Эскизный проект благоустройства Школьного озера в Зеленограде» предполагает, что возле озера можно устроить не только летнюю пляжную зону, но и другие функциональные зоны, которые будут «работать» круглогодично. Например, набережную-променад и прогулочный маршрут вокруг озера, достаточно широкий для пешеходов и спортсменов-бегунов, который зимой мог бы превращаться в искусственный каток.
Вдоль набережной расположены лодочная станция, пикничная поляна, детские игровые площадки, спортивные площадки, площадь фонтанов, тихий сквер и летний кинотеатр-концертная площадка. Добавлена парковка для тех, кто приезжает сюда на автомобиле. А самое романтичное место парка, как считает автор проекта — это каскад, спроектированный на месте оврага на входе в парк. Искусственная река и зеленые террасы дадут возможность послушать птиц, сидя в тишине у воды.
В 2016 году для увеличения количества мест в общежитии МИЭТ получил в пользование территорию и корпуса санатория «Энергия» под Зеленоградом (11 км от города). Когда-то это было поместье Сушковых, в 60-е годы там был основан санаторий и детский лагерь, которые уже много лет не функционируют. Благодаря обширному парку, прилегающему к искусственному пруду, место облюбовали для прогулок окрестные жителей.
Четверокурсница факультета Дизайн Каролина Берлин, создавая свой «Эскизный проект благоустройства территории санатория „Энергия“ для организации студенческого общежития МИЭТ», предположила, что именно организация общежития позволит вдохнуть новую жизнь в заброшенное пространство, если сохранить его общедоступность и создать новые возможности для общественного использования.
В первую очередь «Энергии» нужны большие парковочные пространства для автомобилей и велосипедов, предположила студентка — как для жителей, так и для посетителей парка, а также остановка общественного транспорта поблизости от жилого корпуса.
Потрепанные временем фасады в проекте предлагается реновировать, осветлив и придав им современный вид с помощью современных материалов: фасадной керамики, имитирующей текстуру дерева, и светодиодной ночной подсветки элементов.
Парк, прилегающий к жилым корпусам, разделен на верхнюю и нижнюю части. Главная прогулочная аллея задумана прямо от дороги вглубь парка, мимо спортивных площадок — она выходит прямо к красивому каскаду, спускающемуся к набережной пруда. Рукотворная река по всей его протяженности дополнена небольшими платформами, по которым можно переходить с берега на берег. Невысокие ступени и подсветка декоративных элементов делают каскад привлекательным в темное время суток и зимой, когда воды в реке не будет.
Спортивные площадки для командных игр, зона воркаута и крытый мини-спорткомплекс могли бы посещать не только проживающие в общежитии. Для соревнований и общественных мероприятий предусмотрены зрительские трибуны, которые одной стороной смотрят на спортивные площадки, а другой — на парк и озеро.
Вдоль берега водоема проложена набережная, на которую выходят все дорожки и аллеи нижнего парка. Её замыкают крытые павильоны и лодочная станция.
Как создавались студенческие проекты, какая доля реальности в них заложена и при каких условиях они могли бы воплотиться в жизнь — об этом Zelenograd.ru рассказала Анна Шейко, руководитель всех четырёх проектов, доцент кафедры Инженерной графики и дизайна МИЭТ.
— В работах ребят отразилось желание изменить парки в сторону большей функциональности и предложить горожанам совершенно новые решения, которые совместят в себе традиционное представление о парках и предоставят всем категориям жителей много новых возможностей досуга на свежем воздухе.
Эти проекты выполнялись в течение года, сначала как курсовые работы, в дальнейшем переросшие в выпускную квалификационную работу. Проекты очень объемные и потребовали от авторов огромной концентрации сил — ведь это демонстрация всего того, чему они научились за четыре года. Огромную роль в данном случае играют амбиции авторов, помноженные на трудолюбие, которое потребовалось для создания трехмерных моделей.
Разумеется, для проектов использованы геоподосновы — чертежи территории, которые студентам необходимо порой находить самостоятельно, но по некоторым объектам у нас эта документация уже есть, и мы ей пользуемся. Несколько лет назад наши студенты обращались в «Зеленоградпроект», там им шли навстречу и давали скопировать планы территорий, сейчас все стало значительно сложнее, много документов в этой организации ушло в архив, теперь просто так студентам ничего давать не хотят.
Выбор места для проектирования — по личному желанию студентов. Мы приветствуем проекты, связанные с Зеленоградом, поскольку в этом случае студенты могут посетить место, посмотреть, узнать, что там происходит, почувствовать и понять дух, образ места. Как там ходят люди, где протоптаны тропинки, кто посещает, чем занимается, что можно было бы привнести. И очень часто студенты останавливаются на каких-то близких им самим местах, которые хотелось бы улучшить, представить их развитие. При этом мы выбираем такие, которые интересны в плане переделки — если все и так хорошо, зачем менять? К тому же, в Зеленограде есть и исторические места, к облику которых нужно относиться осторожно. Поэтому самое лучшее место для нас — это пустырь, где можно отпустить свою фантазию на волю.
Городской пруд — это вообще одна из любимых тем, почти каждый год кто-нибудь желает высказать свое мнение, и это очень интересно. Но каждый проект получается уникальным, потому как повторяться нельзя и надо придумать что-то такое, чего еще не делали.
Все эти проекты — действительно виртуальные мечты, вряд ли они когда-нибудь станут реальностью. Но работа над таким масштабным проектом обучает студента самому главному в работу дизайнера — решать задачу, овладевать инструментарием и планировать свою работу. Естественно, они проработаны только до стадии концептуального проекта, и, если такой проект будет воплощаться в жизнь, то рабочую документацию такого масштабного проекта должно выполнять целое бюро. Но именно на стадии концептуального проекта определяется, как будет выглядеть объект проектирования, какие функции будут в него заложены, какие задачи он будет выполнять. И лишь потом уже проектировщики различных специальностей разрабатывают подробную документацию.
Дизайнер создаёт внешний вид объекта, ту часть, которую видит пользователь, закладывая характеристики, делающие объект возможным для использования, интересным, обладающим душой и чувствами. Естественно, не забывая о том, что всё это должно быть выполнимо. А преподаватель, если честно, тоже вкладывает в эти проекты столько своих душевных сил, что за неделю до защиты уже выматывается не меньше студентов.
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